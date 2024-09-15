إسرائيل.. شرطي يتعرض للطعن في القدس

(MENAFN
- Al-Bayan)
تعرض أحد أفراد شرطة الحدود الإسرائيلية للطعن في البلدة القديمة بالقدس، اليوم الأحد، فيما وصفته الشرطة بأنه هجوم "إرهابي".
ونقلت الشرطة عن مصادر طبية قولها إن الهجوم وقع بالقرب من باب دمشق (باب العمود) وتم إجلاء الشرطي لتلقي العلاج.
وقالت الشرطة "اشتبكت عناصر شرطة الحدود مع الإرهابي وحيدته بإطلاق النار منهية الهجوم بسرعة ومهنية".
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