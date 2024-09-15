إسرائيل.. شرطي يتعرض للطعن في القدس

تعرض أحد أفراد شرطة الحدود الإسرائيلية للطعن في البلدة القديمة بالقدس، اليوم الأحد، فيما وصفته الشرطة بأنه هجوم "إرهابي".

ونقلت الشرطة عن مصادر طبية قولها إن الهجوم وقع بالقرب من باب دمشق (باب العمود) وتم إجلاء الشرطي لتلقي العلاج.

وقالت الشرطة "اشتبكت عناصر شرطة الحدود مع الإرهابي وحيدته بإطلاق النار منهية الهجوم بسرعة ومهنية".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز