194.88 مليار درهم الإيرادات الضريبية للمغرب في 8 أشهر بزيادة 11.7 %

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، أن الإيرادات الضريبية بلغت 194.88 مليار درهم، خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 11.7 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووفقاً لتقرير الوزارة حول «وضعية تحملات وموارد الخزينة»، فقد تم تحقيق 72 % من توقعات قانون المالية في الإيرادات الضريبية.

كما أوضحت الوزارة أن صافي التسديدات والمبالغ المستردة والضرائب المُسددة، بلغت 12.1 مليار درهم.

وعلى صعيد تفصيل الإيرادات الضريبية، شهدت الضريبة على الشركات تحقيق 73 % من أهدافها، وزيادة بـ 4.5 مليارات درهم.

هذه النتيجة جاءت بفضل تحسن مداخيل تكملة التسوية (زيادة 2.3 مليار درهم)، والأقساط الأولى والثانية (زيادة 1.2 مليار درهم)، إضافة إلى ارتفاع إيرادات الشركات غير المقيمة والضرائب المحجوزة في المنبع.

كما شهدت الضريبة على الدخل تحقيق 75.2 % من معدل الإنجاز، بزيادة قدرها 4.3 مليارات درهم، ويعود هذا النمو إلى زيادة مداخيل الضريبة على الأجور (بـ 1.5 مليار درهم)، والأرباح العقارية (بـ 0.5 مليار درهم)، والضرائب المحجوزة من الاستثمار في الدخل الثابت.

في ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، حققت زيادة بـ 6.7 مليارات درهم، حيث ساهم ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زيادة 3.2 مليارات درهم)، والضريبة على الاستيراد (زيادة 3.5 مليارات درهم) في هذه الزيادة.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت إيرادات الضرائب الداخلية على الاستهلاك بـ 2.3 مليار درهم، بفضل تحسن الضريبة على المنتجات الطاقية (زيادة 1.3 مليار درهم)، والضرائب على التبغ (زيادة 0.6 مليار درهم).

أما الرسوم الجمركية، فقد حققت نسبة إنجاز بلغت 76.9 %، بزيادة قدرها 1.7 مليار درهم. كما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بـ 481 مليون درهم، مدفوعة بزيادة في ضريبة التأمينات ورسوم التسجيل والضريبة السنوية على السيارات.