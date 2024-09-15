بكلفة 20 مليار دولار.. بنزين مصفاة دانغوتي العملاقة في نيجيريا يصل للأسواق

بدأت أكبر في إفريقيا، المملوكة لرجل الأعمال النيجيري أليكو دانغوتي، بتسليم أولى شحنات البنزين الأحد، بعد ثماني سنوات من الأشغال وأشهر من المفاوضات.

وتوجهت حوالي 500 شاحنة صهريج تابعة لشركة النفط الوطنية النيجيرية الأحد إلى المصفاة الواقعة على بعد نحو 70 كيلومتراً شرق لاغوس العاصمة الاقتصادية لنيجيريا، لنقل 25 مليون لتر من البنزين المعروف أيضاً باسم «بريميوم موتور سبيريت»، حسبما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

بمقدور المصفاة الضخمة معالجة 650 ألف برميل يومياً عند العمل بطاقتها القصوى، وبلغت تكلفة إنشائها نحو 20 مليار دولار، أي أكثر من ضعف المبلغ المتوقع عند بدء المشروع.

ويتوقع أن تلبي المصفاة كامل احتياجات نيجيريا من البنزين عند تشغيلها بكامل طاقتها، وأن تتيح لأكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان تصدير مشتقات النفط إلى الخارج.

تعتمد نيجيريا حتى الآن بشكل شبه كامل على البنزين والديزل المستوردين بسبب ضعف قدرة التكرير المحلية رغم أنها أكبر منتج للنفط في إفريقيا.

وتضم البلاد أربع مصافي تكرير حكومية (في واري، وبورت هاركورت، وكادونا) ولكن لم يعد أي منها يعمل.

وأشاد وزير المال النيجيري ويل إيدون بهذا «الحدث التاريخي».

وقال أثناء زيارته المصفاة: «اليوم، اجتزنا مرحلة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة في نيجيريا».

وأوضح نائب رئيس شركة دانغوتي للصناعات ديفاكومار إدوين أن 44 % من إنتاج المصفاة سيلبي احتياجات البلاد وسيتم تصدير 56 % من الإنتاج، ما سيولد تدفقات بالعملة الأجنبية.

ويتوقع أن تتيح هذه المصفاة الضخمة لنيجيريا تجاوز نقص البنزين المتكرر وخفض أسعاره.

شهد النيجيريون ارتفاع سعر لتر البنزين في المحطات من أقل من 200 إلى 850 نيرة في عام ونصف، إذ تضاعف سعره ثلاث مرات بعد وصول الرئيس بولا أحمد تينوبو إلى السلطة في مايو 2023 وإنهائه دعم الوقود الذي مكّن من إبقاء أسعاره منخفضة جداً بشكل مصطنع على مدى عقود.

ثم في مطلع سبتمبر، ارتفعت الأسعار بشكل مفاجئ بنسبة ناهزت 45 %، فأصبح من الصعب على النيجيريين تحملها بينما تمر البلاد بأزمة اقتصادية خطيرة مع تجاوز التضخم 33 % في يوليو.

ويترأس أليكو دانغوتي الذي صنفته مجلة «فوربس» عام 2024 للعام الثالث عشر على التوالي «أغنى رجل في إفريقيا»، مجموعة شركات تعمل في قطاعات عديدة بينها الأسمنت والسكر والأسمدة.

ويتوقع أن يتوفر وقود «دانغوتي» في المحطات اعتباراً من 1 أكتوبر.



