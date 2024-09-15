المركزي الأوروبي: أسعار الفائدة يجب أن تنخفض لكن يتعين الحذر من التضخم

قال عضو مجلس محافظي الأوروبي ومحافظ البنك المركزي البلجيكي، بيير فونش، إن البنك المركزي الأوروبي ينبغي أن يكون قادراً على مواصلة تخفيف السياسة النقدية، لكن يجب أن يأخذ في اعتباره ارتفاع أسعار المستهلك.

وأوضح فونش في مقابلة تلفزيونية مع قناة «في آر تي» البلجيكية اليوم الأحد: إنه «حسب السيناريو الأساسي الذي نتصوره، إذا تحققت توقعاتنا، فيجب أن نكون قادرين على خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر»، وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف: «لكنني أرى خطراً ضئيلاً في أن يحدث هذا بشكل أبطأ إذا ظل التضخم في قطاع الخدمات مرتفعاً».

وجاءت تصريحات فونش بعد ثلاثة أيام من خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثانية، حيث أشارت رئيسة البنك كريستين لاجارد إلى أنه من المرجح إجراء خفض آخر في ديسمبر - وليس في الاجتماع القادم في أكتوبر.

وقال فونش، محافظ البنك المركزي البلجيكي، إن زيادة أسعار المستهلك «يبدو أنها تحت السيطرة تقريباً، لكن التضخم في قطاع الخدمات ــ التضخم بدون السلع والطاقة ــ يظل مرتفعاً للغاية، عند حوالي 4%».

وأضاف قائلاً: «لذا فإن الأمر ليس بهذه السهولة، وإذا كان التعافي قادماً، ونحن نأمل ذلك، فمن المحتمل جداً أن يظل التضخم أعلى من 2% لفترة أطول».