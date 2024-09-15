مرشح ترامب لمنصب نائب الرئيس يواصل خطابه المعادي للمهاجرين

استمر المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس جاي دي فانس، الأحد، في تغذية الشائعات العنصرية ضد المهاجرين الهايتيين المقيمين في ولاية أوهايو التي يمثلها في مجلس الشيوخ، رغم نفي حاكمها المزاعم بشأنهم بشكل قاطع.

وتقع مدينة سبرينغفيلد منذ أيام في صلب الحملة الرئاسية بين المرشح الجمهوري دونالد والمرشحة الديموقراطية كامالا هاريس، مع انتشار شائعات غير مثبتة تفيد بأن مهاجرين هايتيين في المدينة يسرقون القطط والكلاب وغيرها من الحيوانات الأليفة لأكلها.

عند سؤاله على شبكة "سي بي إس" عن هذه الشائعات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فانس "سمعت عشر روايات من ناخبيّ في سبرينغفيلد بأوهايو ويمكن التحقق منها كلها وتأكيدها".

وأضاف "بعضها صدر عن شهادات مباشرة مثل سرقة مهاجرين طيور إوز في حديقة لذبحها وأكلها".

في الأيام الماضية، أدت هذه الادعاءات التي رددها دونالد ترامب خلال مناظرته المتلفزة مع هاريس إلى إنذارات بوجود قنابل وإغلاق مدارس مؤقتا مع وضع الشرطة في حال تأهب، فيما انتاب الذعر مهاجرين مقيمين في المدينة.

وقال فانس "ندين جميع أعمال العنف والتهديدات"، مستدركا "لكن علينا أن نقول إن هذه المشاكل الفظيعة سببها سياسة فتح الحدود التي تنتهجها كامالا هاريس في سبرينغفيلد".

شهدت سبرينغفيلد حيث غالبية السكان من البيض زيادة في عدد سكانها في السنوات الأخيرة. ووصل إليها حوالي 15 ألف هايتي هربا من الأزمة الخطيرة في بلادهم، بسبب الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده المدينة وولاية أوهايو.

وعندما سئل الحاكم الجمهوري للولاية مايك ديواين عن هذه الشائعات على قناة "اي بي سي"، وصفها بأنها "سخيفة" رغم دعمه لترامب.

وقال الحاكم "هذه الشائعات حول أكل الهايتيين الكلاب والقطط أو أي شيء آخر يجب أن تتوقف".

وأوضح أن "الهايتيين يقيمون في سبرينغفيلد بشكل قانوني. جاؤوا للعمل. ولاية أوهايو تتطور وسبرينغفيلد تشهد انتعاشاً كبيراً مع تأسيس العديد من الشركات فيها".

وأضاف أنهم "أتوا إلى هنا للعمل في هذه الشركات التي أكدت أنهم موظفون ممتازون وأنهم راضون جداً عن أدائهم، وذلك يسهم في الاقتصاد".