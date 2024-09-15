الجامعة العربية تكرم الإمارات لجهودها في دعم مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة

كرمت الدول العربية، دولة الإمارات لجهودها في دعم مشروع مكافحة الانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة في الدول العربية والذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في ختام مشاركة الإمارات في أعمال“ مؤتمر مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة” بمقر الجامعة العربية بالقاهرة.

تسلم درع التكريم سعادة محمد سهيل النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني رئيس وفد الدولة.

ناقش المؤتمر تقييم المرحلة الثانية من مشروع الاتحاد الأوربي وجامعة الدول العربية حول مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة والتحديات التي واجهها خلال تلك المرحلة، والآفاق المستقبلية للمشروع وإجراءات الرقابة الدولية على نقل الأسلحة الصغيرة بما في ذلك مراقبة الحدود ومكافحة تدفق الأسلحة غير المشروعة وتحديد وتعطيل مصادرها.