حسان يبدأ مشاورات مع أحزاب

حسان يبدأ مشاورات مع أحزاب
التاريخ
9/15/2024 3:00:03 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال مصدر مطلع، الأحد، إن رئيس الوزراء المكلف جعفر حسان سيبدأ مشاورات مع أحزاب ممثلة في مجلس النواب بشأن الحكومة الجديدة.
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