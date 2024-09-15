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حسان يبدأ مشاورات مع أحزاب

9/15/2024 3:00:03 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال مصدر مطلع، الأحد، إن رئيس الوزراء المكلف جعفر حسان سيبدأ مشاورات مع أحزاب ممثلة في مجلس النواب بشأن الحكومة الجديدة.

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