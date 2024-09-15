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إربد.. تجار يشتكون انتشار البسطات والبلدية تتوعد بحملات كبيرة

9/15/2024 2:59:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي إربد- عادت البسطات وعربات الباعة المتجولين، لتفرض نفسها في شوارع الوسط التجاري لمدينة إربد، فيما يصف أصحاب المحال التجارية الواقع بـ"الفلتان التنظيمي الذي تغض بلدية إربد الكبرى الطرف عنه".
لكن البلدية تؤكد من جهتها، متابعة الأسواق والعمل على تنظيمها مع الجهات الأخرى المختصة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها ستقوم بحملات كبيرة خلال الأيام المقبلة.
وبحسب أصحاب عدد من المحال، "فإن البسطات الطيارة أغرقت شوارع إربد وعملت على إغلاق مداخل المحال التجارية والمواقف المخصصة للمركبات دون تدخل بلدية إربد التي تشرعن عملها"، معتبرين "أن السماح لهم بهذه الطريقة هو بمثابة التعدي على حقوق التجار وحقوق المواطنين المشاة في الشوارع".
ولفتوا إلى "أن البسطات تزداد في كل موسم، سواء في الأعياد والمناسبات وبداية دوام المدارس، وتغض البلدية الطرف عنهم"، مشيرين إلى "أن المواسم تعتبر فرصة للتجار لبيع ما لديهم من بضائع كانوا قد اشتروها ويأملون بتصريفها لتحقيق هوامش ربح لتجاوز حالة الركود".
وقال التاجر علي بطاينة، "إن أصحاب المحال التجارية أصبحوا يعتمدون على المواسم فقط في تنشيط حركة الأسواق في ظل حالة الركود التي تشهدها الأسواق طيلة أيام العام"، مبينا "أن انتشار البسطات في المواسم أفسد فرحة التجار في بيع البضائع المتكدسة لديهم".
وأضاف بطاينة، "أن البلدية تنفذ بين الفينة والأخرى حملات لإزالة البسطات من الشوارع، ولكن سرعان ما تعود مجددا لتفرض نفسها"، مشيرا إلى "أن العديد من أصحاب المحال التجارية أغلقوا بسبب حالة الركود التي تشهدها الأسواق منذ بداية العام الحالي وخلال السنوات الماضية".
ووفق عضو غرفة تجارة إربد، أيمن الغزاوي، "فإن البسطات والشراء عن بُعد (أون لاين) تسببا في خلق حالة ركود غير طبيعية في الأسواق"، لافتا إلى "أن الأسواق باتت خالية من المواطنين في ظل توجههم للشراء عن بعد من مختلف القطاعات".
ولفت الغزاوي، إلى "أن المواطنين يفضلون عدم الذهاب إلى الأسواق بسبب الاختناقات المرورية التي يشهدها الوسط التجاري وشوارع أخرى في المدينة، إضافة إلى عدم وجود أماكن لاصطفاف مركباتهم نتيجة قيام أصحاب البسطات والموظفين وأصحاب المحال التجارية بحجز تلك المواقف منذ ساعات الصباح وحتى المساء".
وأكد، "أن أصحاب المحال التجارية باتوا عاجزين عن ترخيص محلاتهم ودفع الضرائب المترتبة عليهم بسبب حالة الركود التي تشهدها الأسواق وعدم قدرة صاحب المحل على منافسة صاحب البسطة في ظل عدم وجود أي التزامات من أجور محال وفواتير وضرائب وغيرها".
وأوضح الغزاوي، "أن بعض أصحاب المحال التجارية يضطرون إلى إخراج بضائعهم أمام محلاتهم حتى لا يقوم صاحب بسطة بعرض بضائعه أمام محله، الأمر الذي يتطلب من بلدية إربد تنفيذ حملة شاملة لإزالة البسطات في ظل المعاناة الكبيرة التي باتت تلحق بالتجار".
وأشار أيضا، إلى "أن هناك المئات من أصحاب المحال التجارية لم يجددوا رخصهم لهذا العام بسبب حالة الركود، إضافة إلى أن العشرات منهم أغلقوا محالهم وقاموا بتسريح عمالهم وتقليص عددهم إلى الحد الأدنى"، مشددا على "أن هناك أصحاب محال تجارية أغلقوا محالهم وتوجهوا للبيع إلكترونيا من أجل التخفيف من الالتزامات الشهرية مثل دفع أجور المحل والموظفين، ذلك أن الأسواق كانت سابقاً في نهاية كل شهر تشهد نشاطا بعد استلام المواطنين لرواتبهم، أما الآن فلا يوجد أي حركة باستثناء بعض المواسم التي تنشط فيها الحركة".
وتشكو المدينة، خصوصاً في مناطق سوق البخارية والشوارع المجاورة لشارع الشهيد وصفي التل ومنطقة الجامعة، من انتشار ظاهرة البسطات وعربات الباعة المتجولين على نطاق واسع.
من جهته، قال رئيس الغرفة التجارية، محمد الشوحة، "إن الغرفة لا تملك سلطة تنفيذية لمعالجة الظاهرة، لكنها تقوم بمخاطبة الحاكم الإداري والبلدية للحد من الظاهرة".
وأشار إلى "أن البلدية نفذت بالتعاون مع الشرطة عشرات الحملات على البسطات، وتم إزالة جزء كبير منها، إلا أنها سرعان ما تعود من جديد، وفي ظل حالة الركود التي تشهدها الأسواق ومنافسة البسطات لأصحاب المحال، بات وجوبا على البلدية التعامل بجدية مع تلك البسطات وتنظيمها".
وأكد الشوحة، "أن المواسم المختلفة تشكل بارقة أمل لأصحاب المحال التجارية في بيع ما لديهم من بضائع مختلفة، إلا أن ازدياد انتشار البسطات في المواسم أفسد فرحتهم، مما خلق حالة ركود غير طبيعية في الأسواق".
ولفت إلى "أن التجار يتهيأون للانتقال إلى الموسم الشتوي، وهذا الموسم سيزيد من حالة الركود وسيكون شتاء ثقيلا على أصحاب المحال التجارية"، مبينا، "أن الأسواق تتجه إلى الأسوأ منذ بدء جائحة كورونا ولغاية الآن، وهناك المئات من المحال أغلقت أبوابها، والعديد منهم لم يجدد ترخيصه حتى الآن".
أما الناطق الإعلامي في بلدية إربد الكبرى، غيث التل، فقال، "إن عدد البسطات في الوسط التجاري يفوق 10 آلاف بسطة ويستحيل إزالتها بشكل كامل، خصوصا أن عدداً كبيراً من الأسر تقتات منها، وتسعى البلدية بشكل عام لتنظيم وجود هذه البسطات وعدم إعاقتها للطريق أو إغلاق الشارع".
وأشار التل، إلى "أن البلدية راعت الظرف الحالي الذي تمر به المملكة خلال إجراء الانتخابات النيابية وتم تأجيل الحملات الكبيرة لما بعد الانتهاء من الانتخابات، علماً بأن عمل قسم الأسواق مستمر بشكل اعتيادي للتعامل مع الحالات المخالفة بشكل صريح وواضح، وسيتم تنظيم تواجد البسطات بالتعاون مع الحاكمية الإدارية ومديرية الأمن العام خلال الأيام المقبلة".

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