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جرش.. محدودية المشاريع والأيام الوظيفية تبقي آلاف الشباب أسرى للبطالة

9/15/2024 2:59:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات جرش- تكاد تخلو محافظة جرش من توفر وظائف القطاع الخاص والمشاريع الاستثمارية، وكذلك الأيام الوظيفية، ما يجعل آلاف الشباب المتعطلين أسرى البطالة التي وصلت نسبتها إلى 23 %، وفق مجلس محافظة جرش.
وأكد رئيس مجلس محافظة جرش رائد العتوم في حديث سابق إلى "الغد"، أن "نسبة الفقر تبلغ 30 % والبطالة لا تقل عن 23% في محافظة جرش وهي نسبة مرتفعة مقارنة بعدد السكان، لا سيما أن فرص العمل والمشاريع الاستثمارية متواضعة وصغيرة جدا في جرش مقارنة بالمحافظات الأخرى".
وبالإضافة إلى ذلك، تطرق العتوم إلى "عدم وجود مدينة صناعية أو مشاريع كبرى توفر فرص عمل كالمصانع أو الشركات أو المعامل بمختلف أنواعها، فيما أنشط قطاع فيها هو قطاع السياحة الذي يتعرض لنكسات وضربات شبه سنوية، وآخرها الأحداث السياسية في المنطقة التي أثرت على القطاع السياحي وتحولت بعض مشاريع السياحة إلى مشاريع معطلة ومغلقة وغير فعالة نهائيا".
وأضاف، "إن محافظة جرش تفتقد للمشاريع الاستثمارية الكبرى وقد فقدت أكبر مشاريعها التي كانت تعتزم الحكومة بناءها في جرش وهي المدينة الصناعية، ولا يوجد فيها أي مشاريع استثمارية توفر فرص عمل للشباب، وعددهم مئات الآلاف، والذين دفعوا آلاف الدنانير في سبيل إتمام دراستهم الجامعية، ومنهم من باع أراضي وعقارات للحصول على التعليم الجامعي والحصول على وظيفة مناسبة".
ويرى العتوم، "أن حل مشكلة المتعطلين عن العمل يتمثل في خلق فرص استثمارية ومشاريع حيوية في المحافظة أسوة بباقي محافظات المملكة وتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين فيها أو تقسيمها إلى ألوية وزيادة حصصها من التعيينات الحكومية على الرغم من تشبع كافة الجهات الحكومية بالوظائف".
بدوره، أكد رئيس لجنة الاستثمار في مجلس المحافظة الناشط والدليل السياحي الدكتور يوسف زريقات، "أن محافظة جرش تفتقد للمشاريع الصناعية والاستثمارية التي توفر فرص عمل، ولا توجد فيها أيام وظيفية كذلك كباقي المحافظات نظرا لعدم توفر فرص عمل أصلا، وما توفر من فرص محدودة، فضلا عن صعوبة الحصول على القروض التي تمكن الشباب من فتح مشاريع خاصة توفر لهم مصادر رزق".
ويعتقد زريقات، "أن الحل في تحويل محافظة جرش إلى منطقة تنموية أسوة بمحافظة عجلون وتسهيل الاستثمار فيها وافتتاح مشاريع أكبر وأكثر لتوفير فرص عمل والتخفيف من مشكلة الفقر والنهوض بواقع الخدمات في جرش".
ووفق الشاب أوس بني حمدان، فإنه "تمضي ساعات طويلة يوميا في البحث عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن أيام وظيفية في جرش أسوة بالأيام الوظيفية التي تقام في كافة محافظات المملكة وتخلق لهم فرص عمل جديدة توفر لهم مصادر دخل شهرية لتخفف من الفقر والبطالة".
وأكد بني حمدان، "أن الأيام الوظيفية في محافظة جرش قليلة جدا وتكاد تكون معدومة، وعدد الوظائف المتوفرة متواضع جدا مقارنة بعدد المتعطلين عن العمل بين صفوف الذكور والإناث، فضلا عن أن عدد التعيينات الحكومية في محافظة جرش متواضع جدا مقارنة بباقي محافظات المملكة".
واعتبر، "أن أهم المعضلات التي تواجه الشباب في جرش هي صعوبة الحصول على قروض ميسرة تمكنهم من العمل في مشاريع خاصة يغطون منها تكاليف العمل وتوفر لهم مدخولات شهرية ثابتة، كون هذه الوسيلة الوحيدة التي تنقذهم من البطالة، إلا أن الجهات الإقراضية من بنوك وشركات خاصة محدودة، تشترط على المقترض الوظيفية الحكومية أو توفير ضمانات عقارية أو كفلاء، وهذه الشروط جميعا يصعب تحقيقها لشباب متعطلين عن العمل".
وأكد الخريج الجامعي أحمد زريقات، "أن عدد وفرص الوظائف المتوفرة في محافظة جرش محدودة جدا وبالكاد تكون معدومة، وهي لا تتناسب مع عدد الخريجين وعدد فرص العمل، ومنها العمل في البناء والأعمال الإنشائية والزراعة وبعض المطاعم السياحية لفترات محددة وبدون أي حقوق أو امتيازات".
كما أكد زريقات، "أنه يحاول المشاركة في الأيام الوظيفية أو الحصول على قرض ميسر من الجهات الإقراضية لبدء مشروع خاص له، ولكن دون جدوى، كون القروض تُفرض عليها شروط وقيود يصعب تحقيقها، وفرص العمل والوظائف محدودة رغم أهمية تخصصه وهو هندسة كهرباء السيارات، وقد تخرج منذ 6 سنوات".
ويحاول زريقات، كحال آلاف المتعطلين عن العمل، البحث عن عمل في الدول العربية، لكن ذلك كما يقول، "يتطلب شروطا وخبرات ودورات غير متوفرة للشباب الأردنيين، حيث تحتاج هذه المراحل إلى وظائف وعمل ميداني ودورات بتكاليف مالية باهظة"، مشددا على "أهمية تكثيف الأيام الوظيفية في محافظة جرش وخلق فرص عمل جديدة رغم شح المشاريع الاقتصادية، رغم خصائص المحافظة السياحية والبيئية والجغرافية، لاسيما وأن المحافظة خسرت مشروع مدينتها الصناعية الذي كان يعول عليه في توفير ما يزيد على 5 آلاف وظيفة، فضلا عن عدم وجود مصانع أو مشاريع سياحية باستثناء بعض المطاعم السياحية التي تكتفي بعدد بسيط من العمالة وعملها مؤقت في مواسم الذروة".
إلى ذلك، تقول الناشطة دلال جردن، "إن نسبة الفقر والبطالة ترتفع بشكل مطرد في محافظة جرش وفرص العمل المتوفرة متواضعة وشبه معدومة باستثناء الأعمال الموسمية، مما يضطر الشباب للعمل في المحافظات الأخرى أو البحث عن عمل في الدول العربية والغربية"، لافتة إلى "أن أهم أسباب البطالة هي قلة المشاريع الاقتصادية والاستثمارية وصعوبة الحصول على قروض شبابية ميسرة، فضلا عن أن عدد التعيينات محدود جدا، وقد طالبت كافة الجهات المعنية بضرورة تقسيم المحافظة إلى عدة ألوية لضمان حقوق أبنائها في الوظائف والخدمات، لكن دون جدوى".
وأكدت جردن، "أن الحل هو خلق فرص عمل استثمارية جديدة وإنشاء مشاريع، لاسيما أن المحافظة خسرت أكبر مشروع استثماري وهو مدينتها الصناعية التي كانت من المفترض أن توفر 5 آلاف فرصة عمل، ومنح الشباب قروضا ميسرة يتمكنون من خلالها من بدء مشروع جديد وتوفير فرص عمل ومدخولات شهرية تنقذهم من مشكلة البطالة".
وبحسب مصدر مطلع في مديرية عمل جرش، "فإن المديرية تحرص على عمل أيام وظيفية بالشراكة مع القطاع الخاص ضمن شروط معينة، وهي توفر عدد مناسب من الوظائف، ومن المعروف أن عدد الشركات الخاصة والمشاريع الاستثمارية في محافظة جرش محدود، ومن الطبيعي أن يكون عدد فرص العمل المتوفرة متواضعا مقارنة بالمحافظات الأخرى".
وأوضح، أنه "في حال توفرت فرص عمل مناسبة يتم عمل أيام وظيفية، وهي تشهد إقبالاً كبيراً نظرا لارتفاع نسبة البطالة في محافظة جرش، وفي حال توفر أي فرص عمل، تسعى المديرية جاهدة لتوفيرها للشباب ويتم الإعلان عنها فورا، حرصا على معالجة البطالة في جرش ولو بعدد محدود من الوظائف".

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