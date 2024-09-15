إغلاق منصة منافسة لـX

(MENAFN
- Al Watan)
أعلنت الشركة المالكة منصة التدوينات الصغيرة ((كوهوست))، التي أطلقت في يونيو 2022 لمنافسة منصة التواصل الاجتماعي
الشهيرة تويتر (إكس حاليا)، اعتزامها إغلاق هذه المنصة بعد إفلاسها.
وأشار موقع ((تك كرانش))، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن المنصة، التي كانت تعمل على غرار ((تويتر))، تتيح للمستخدمين إمكان متابعة الآخرين وعرض المشاركات، والتفاعل معها، وإعادة نشر المشاركات، ومشاركتها مع مستخدمين آخرين.
لكن ((كوهوست)) ميَّزت نفسها بالتركيز على التسلسل الزمني لعرض المشاركات، وليس وفقا للموضوعات الشائعة على المنصة، مع دعم المشاركات الطويلة دون الالتزام بالحد الأقصى لعدد الحروف الذي كان موجودا على منصة ((تويتر))، إلى جانب تبني نموذج اقتصادي لا يعتمد على الإعلانات للحصول على التمويل.
في الوقت نفسه، كان الاشتراك المدفوع ((كوهوست بلس)) في المنصة الناشئة يتيح خصائص متقدمة، مثل زيادة حجم الملف الذي يمكن تحميله، مع خطط لإضافة دعم لأدوات منتجي المحتوى، مثل بيع الاشتراكات وغير ذلك.
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