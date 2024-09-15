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إغلاق منصة منافسة لـX

9/15/2024 2:48:49 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الشركة المالكة منصة التدوينات الصغيرة ((كوهوست))، التي أطلقت في يونيو 2022 لمنافسة منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة تويتر (إكس حاليا)، اعتزامها إغلاق هذه المنصة بعد إفلاسها.
وأشار موقع ((تك كرانش))، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن المنصة، التي كانت تعمل على غرار ((تويتر))، تتيح للمستخدمين إمكان متابعة الآخرين وعرض المشاركات، والتفاعل معها، وإعادة نشر المشاركات، ومشاركتها مع مستخدمين آخرين.
لكن ((كوهوست)) ميَّزت نفسها بالتركيز على التسلسل الزمني لعرض المشاركات، وليس وفقا للموضوعات الشائعة على المنصة، مع دعم المشاركات الطويلة دون الالتزام بالحد الأقصى لعدد الحروف الذي كان موجودا على منصة ((تويتر))، إلى جانب تبني نموذج اقتصادي لا يعتمد على الإعلانات للحصول على التمويل.
في الوقت نفسه، كان الاشتراك المدفوع ((كوهوست بلس)) في المنصة الناشئة يتيح خصائص متقدمة، مثل زيادة حجم الملف الذي يمكن تحميله، مع خطط لإضافة دعم لأدوات منتجي المحتوى، مثل بيع الاشتراكات وغير ذلك.

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