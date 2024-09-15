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بيع عملات نادرة بـ72.5 مليون دولار

9/15/2024 2:48:49 PM
(MENAFN- Al Watan) بيعت مجموعة عملات معدنية جمعها دنماركي وحُفظت في مكان آمن لمدة قرن، بمبلغ 14.8 مليون يورو في مزاد أقيم في كوبنهاغن، على ما أعلنت الدار المسؤولة عن البيع لوسائل إعلام محلية.
وفي نهاية جلسة مزايدات استمرت ثماني ساعات في العاصمة الدنماركية، بيعت القطع الـ286 المعروضة بمبلغ إجمالي قدره 14 مليونًا و820 ألفًا و900 يورو، بحسب وكالة أنباء ((ريتساو)).
ولفت مايكل فورنيتز، مدير الفرع الدنماركي لدار مزادات ((ستاكس بويرز)) Stack›s Bowers، في تصريحات للوكالة، إلى أن المجموعة بيعت بسعر أعلى بنسبة 25 % من التقديرات.
وبيع خلال المزاد جزء واحد فقط من مجموعة برون الهائلة والنادرة، المؤلفة من نحو 20 ألف قطعة التي سُحبت من التداول لمدة قرن، وتُقدّر قيمتها بـ72.5 مليون دولار.
وكان لارس إميل برون، رجل الأعمال الدنماركي المولع بتجميع العملات، اشترى هذه المجموعة من عائلة بيل براهي الأرستقراطية في عام 1922. وقد توفي في العام التالي، وأدرج ضمن وصيته شرطا خاصا ببيع المجموعة.
وأوضحت هيلي هورسنيس، المسؤولة عن مجموعة العملات والميداليات في المتحف الوطني الدنماركي، لوكالة فرانس برس في مايو، أن ((شائعات تقول إن برون، بعد رؤية الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الأولى، كان خائفًا جدًا من حدوث شيء ما للمجموعة الوطنية (الخاصة بالمتحف)؛ لذلك كتب وصية تنص على وجوب الاحتفاظ بمجموعته على سبيل الاحتياط ضمن المجموعة الوطنية لمئة عام بعد وفاته)).
ودفع المتحف الوطني الدنماركي مليون يورو، في وقت سابق من هذا العام، مقابل سبع من العملات المعدنية في المجموعة.

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