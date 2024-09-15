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الصيادون والرعاة يتسابقون على الدب الهملائي

9/15/2024 2:48:48 PM
(MENAFN- Al Watan) يحظى الدب البني الهِمَلائي، المعروف أيضًا باسم ((الدب الأحمر))، برعاية خاصة في باكستان، لحمايته من عمليات الصيد الجائر، حيث يتم اصطياده للحصول على فرائه ومخالبه لأغراض الزينة، وكذلك الأعضاء الداخلية لاستخدامها في الأدوية.
هذا الحيوان ينتشر بكثرة في شمال باكستان وفي أفغانستان، وكذلك في شمال الهند وغرب الصين والنيبال، ويُعد من أكبر الثدييات في المنطقة، حيث يصل طول الذكور إلى 2.2 م، بينما الإناث أصغر قليلا.
وعلى الرغم من أنه لا يُصنف ضمن الحيوانات المهددة بالانقراض من قِبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، فإن الواقع يكشف أن أعداده تتضاءل، خاصة أن الكثير من الرعاة يقتلونه خوفا على ماشيتهم.
ففي باكستان، تراجعت أعداد الدب البني إلى حد خطير، مما سيجعله ضمن قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض، بينما تستمر الجهود في تعزيز الوعي البيئي بين المجتمعات المحلية، للحفاظ على هذا الكنز الطبيعي، وضمان استمراره للأجيال القادمة، مما يعكس الالتزام بالحفاظ على التراث الطبيعي لباكستان.
وللحفاظ على هذا الحيوان من الانقراض، أنشأت الحكومة الباكستانية محميات طبيعية، مما أسهم في ازدياد أعداده مرة أخرى بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين.

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