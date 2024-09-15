Sunday, 15 September 2024 11:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تحسين المرونة سر البقاء بصحة جيدة

9/15/2024 2:48:48 PM
(MENAFN- Al Watan) تعتبر المرونة أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على لياقة جسمك، فهي تلعب دورًا كبيرًا في صحتك العامة وطريقة عمل جسمك يوميًا. فيما يلي بعض الطرق التي تعتبر بها المرونة مهمة، ونصائح حول كيفية الحفاظ على مرونتك وفقا لموقع studyfinds:
يمنع الإصابات
أحد أكبر فوائد المرونة هو تقليل خطر التعرض للإصابات - بما في ذلك إجهاد العضلات والالتواءات.
تظهر الدراسات أن التمدد المنتظم يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابات، وخاصة لدى كبار السن. يجعل التمدد وحدات العضلات والأوتار (حيث تلتقي العضلات بالأوتار) أكثر مرونة، مما يساعد العضلات على مقاومة الإفراط في التمدد - مما يؤدي إلى إصابات أقل.
للحصول على فوائد تدريب المرونة وتحسين صحة المفاصل، يوصى بالقيام بالتمدد بانتظام ثلاث مرات في الأسبوع - مع الحفاظ على كل تمدد تقوم به لمدة 10-60 ثانية.
توازن ووضعية أفضل
تحافظ تمارين التمدد على عضلاتك طويلة ومرنة، مما يساعدك على الحفاظ على وضعية أفضل وتوازن على المدى الطويل.
وهذا مهم بشكل خاص مع تقدمنا ​​في العمر، حيث إن الوضعية السيئة تؤدي إلى السقوط والإصابات الأخرى. تشير الأبحاث إلى أن تدريب المرونة يمكن أن يحسن المحاذاة والوضعية، مما يقلل من احتمالية السقوط ويساعدك
على التحرك بثقة أكبر.
تحسين الأداء
تسمح العضلات المرنة بنطاق حركة أكبر، مما يجعل من السهل أداء الحركات التي تتطلب القوة والسرعة وخفة الحركة. تظهر الأبحاث أن السبب وراء تحسين التمدد للأداء الرياضي هو أنه يزيد من كفاءة العضلات ويقلل من خطر الإصابات الناجمة عن الإفراط في الاستخدام.
تقليل التوتر العضلي والألم
في عالم اليوم، يقضي الكثير منا وقتًا طويلاً في الجلوس، مما قد يؤدي إلى شد العضلات والألم المزمن - وخاصة في الظهر والرقبة. يمكن أن تساعد تمارين المرونة، مثل التمدد أو اليوجا، في تخفيف هذا التوتر. تعمل هذه الأنشطة على إطالة عضلاتك وتحسين تدفق الدم، مما يساعد في تخفيف الانزعاج ومنع تطور الألم المزمن.
تحسين الدورة الدموية
إن الدورة الدموية الجيدة ضرورية للصحة العامة - ويمكن أن تساعد تمارين المرونة في تحسين ذلك. عندما تتمدد، فإنك تزيد من تدفق الدم إلى عضلاتك، مما يساعدها على التعافي بشكل أسرع والبقاء بصحة جيدة. كما أن تحسين الدورة الدموية يفيد قلبك ويمكن أن يساعد في منع الحالات الصحية طويلة الأمد، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية . تشير الأبحاث إلى أن تمارين المرونة المنتظمة، وخاصة التمدد، يمكن أن تعزز الدورة الدموية وتساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية .
أشهرها التمدد الثابت، حيث تحافظ على وضع معين لفترة وجيزة (عادةً من 10 إلى 60 ثانية).

MENAFN15092024000089011017ID1108675776

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث