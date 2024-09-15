تحسين المرونة سر البقاء بصحة جيدة

(MENAFN
- Al Watan)
تعتبر المرونة أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على لياقة جسمك، فهي تلعب دورًا كبيرًا في صحتك العامة وطريقة عمل جسمك يوميًا. فيما يلي بعض الطرق التي تعتبر بها المرونة مهمة، ونصائح حول كيفية الحفاظ على مرونتك وفقا لموقع studyfinds:
يمنع الإصابات
أحد أكبر فوائد المرونة هو تقليل خطر التعرض للإصابات - بما في ذلك إجهاد العضلات والالتواءات.
تظهر الدراسات أن التمدد المنتظم يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابات، وخاصة لدى كبار السن. يجعل التمدد وحدات العضلات والأوتار (حيث تلتقي العضلات بالأوتار) أكثر مرونة، مما يساعد العضلات على مقاومة الإفراط في التمدد - مما يؤدي إلى إصابات أقل.
للحصول على فوائد تدريب المرونة وتحسين صحة المفاصل، يوصى بالقيام بالتمدد بانتظام ثلاث مرات في الأسبوع - مع الحفاظ على كل تمدد تقوم به لمدة 10-60 ثانية.
توازن ووضعية أفضل
تحافظ تمارين التمدد على عضلاتك طويلة ومرنة، مما يساعدك على الحفاظ على وضعية أفضل وتوازن على المدى الطويل.
وهذا مهم بشكل خاص مع تقدمنا في العمر، حيث إن الوضعية السيئة تؤدي إلى السقوط والإصابات الأخرى. تشير الأبحاث إلى أن تدريب المرونة يمكن أن يحسن المحاذاة والوضعية، مما يقلل من احتمالية السقوط ويساعدك
على التحرك بثقة أكبر.
تحسين الأداء
تسمح العضلات المرنة بنطاق حركة أكبر، مما يجعل من السهل أداء الحركات التي تتطلب القوة والسرعة وخفة الحركة. تظهر الأبحاث أن السبب وراء تحسين التمدد للأداء الرياضي هو أنه يزيد من كفاءة العضلات ويقلل من خطر الإصابات الناجمة عن الإفراط في الاستخدام.
تقليل التوتر العضلي والألم
في عالم اليوم، يقضي الكثير منا وقتًا طويلاً في الجلوس، مما قد يؤدي إلى شد العضلات والألم المزمن - وخاصة في الظهر والرقبة. يمكن أن تساعد تمارين المرونة، مثل التمدد أو اليوجا، في تخفيف هذا التوتر. تعمل هذه الأنشطة على إطالة عضلاتك وتحسين تدفق الدم، مما يساعد في تخفيف الانزعاج ومنع تطور الألم المزمن.
تحسين الدورة الدموية
إن الدورة الدموية الجيدة ضرورية للصحة العامة - ويمكن أن تساعد تمارين المرونة في تحسين ذلك. عندما تتمدد، فإنك تزيد من تدفق الدم إلى عضلاتك، مما يساعدها على التعافي بشكل أسرع والبقاء بصحة جيدة. كما أن تحسين الدورة الدموية يفيد قلبك ويمكن أن يساعد في منع الحالات الصحية طويلة الأمد، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية . تشير الأبحاث إلى أن تمارين المرونة المنتظمة، وخاصة التمدد، يمكن أن تعزز الدورة الدموية وتساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية .
أشهرها التمدد الثابت، حيث تحافظ على وضع معين لفترة وجيزة (عادةً من 10 إلى 60 ثانية).
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