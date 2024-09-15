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لجنة البنوك السعودية تحذر من العروض الوهمية في اليوم الوطني

9/15/2024 2:48:48 PM
(MENAFN- Al Watan) حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية من استغلال المحتالين للمناسبات والمواسم، مثل مناسبة اليوم الوطني من خلال تقديم عروض وهمية وإنشاء مواقع مزيفة تنتحل أسماء شركات تجارية معروفة أو غير معروفة وتقديم عروض وهمية بهذه المناسبة.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة التحقق من موثوقية المواقع قبل الشراء وعدم الانجراف وراء العروض المبالغ فيها وتحقق المستهلك من موثوقية المواقع، وخاصة تلك المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه التحذيرات ضمن جهود البنوك السعودية للتوعية ضد الاحتيال المالي من خلال حملات توعوية وطنية حيث اللجنة في تغريدات نشرتها عبر حسابها على منصة (إكس) ضرورة أخذ الحيطة والحذر من استغلال المحتالين لمناسبة اليوم الوطني من خلال عروض تخفيضات وجوائز، وعدم الانسياق وراء العروض الوهمية عن طريق التحقق من موثوقية المواقع والمتاجر.
وتستمر البنوك السعودية في تقديم نصائح للتسوق الإلكتروني الآمن، منها: استخدام وسائل دفع آمنة وتجنب إدخال معلومات البطاقة عبر مواقع غير موثوقة، وتحديث برامج الحماية بشكل مستمر والتأكد من جاهزيتها وفعاليتها، والتحقق من سياسة الاسترجاع وضمانات الشراء قبل أي عملية، وعدم مشاركة رمز التحقق المرسل لهاتف العميل مع أي شخص يدعي أنه من البنك أو من جهة حكومية أو خاصة.
وتعد هذه الجهود جزءًا من الحملات التي تنفذها البنوك السعودية لمكافحة الاحتيال المالي وزيادة الوعي بين العملاء، من خلال تقديم المعلومات والمهارات التي تسهم في رفع الوعي ضد المحتالين بالإضافة إلى الجهود المستمرة في إطار برامجها ومبادراتها لتعزيز الوعي المالي والتثقيف ضد الاحتيال المالي.

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