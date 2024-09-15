لجنة البنوك السعودية تحذر من العروض الوهمية في اليوم الوطني

(MENAFN
- Al Watan)
حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية من استغلال المحتالين للمناسبات والمواسم، مثل مناسبة اليوم الوطني من خلال تقديم عروض وهمية وإنشاء مواقع مزيفة تنتحل أسماء شركات تجارية معروفة أو غير معروفة وتقديم عروض وهمية بهذه المناسبة.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة التحقق من موثوقية المواقع قبل الشراء وعدم الانجراف وراء العروض المبالغ فيها وتحقق المستهلك من موثوقية المواقع، وخاصة تلك المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه التحذيرات ضمن جهود البنوك السعودية للتوعية ضد الاحتيال المالي من خلال حملات توعوية وطنية حيث اللجنة في تغريدات نشرتها عبر حسابها على منصة (إكس) ضرورة أخذ الحيطة والحذر من استغلال المحتالين لمناسبة اليوم الوطني من خلال عروض تخفيضات وجوائز، وعدم الانسياق وراء العروض الوهمية عن طريق التحقق من موثوقية المواقع والمتاجر.
وتستمر البنوك السعودية في تقديم نصائح للتسوق الإلكتروني الآمن، منها: استخدام وسائل دفع آمنة وتجنب إدخال معلومات البطاقة عبر مواقع غير موثوقة، وتحديث برامج الحماية بشكل مستمر والتأكد من جاهزيتها وفعاليتها، والتحقق من سياسة الاسترجاع وضمانات الشراء قبل أي عملية، وعدم مشاركة رمز التحقق المرسل لهاتف العميل مع أي شخص يدعي أنه من البنك أو من جهة حكومية أو خاصة.
وتعد هذه الجهود جزءًا من الحملات التي تنفذها البنوك السعودية لمكافحة الاحتيال المالي وزيادة الوعي بين العملاء، من خلال تقديم المعلومات والمهارات التي تسهم في رفع الوعي ضد المحتالين بالإضافة إلى الجهود المستمرة في إطار برامجها ومبادراتها لتعزيز الوعي المالي والتثقيف ضد الاحتيال المالي.
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