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جامعة التعدين ورشة بالحدود الشمالية

9/15/2024 2:48:48 PM
(MENAFN- Al Watan) برعاية رئيس جامعة الحدود الشمالية الدكتور أحمد بن علي الرميح؛ أقامت جامعة الحدود الشمالية ممثلة بكلية الهندسة بالجامعة ورشة عمل بعنوان جامعة التعدين بمشاركة مع شركة معادن ممثلة بنائب رئيس الشركة للاستدامة والتقنية والأبحاث والتطوير في وحدة أعمال معادن الفوسفات خالد الأحمدي وعبد الإله الغانم المدير العام للموارد البشرية في وحدة أعمال معادن الفوسفات، على مسرح كلية العلوم بالمدينة الجامعية.
وعلى هامش الورشة تجول المشاركون بالورشة في المعرض المصاحب الذي أقامته كلية الهندسة واشتمل على مشاريع التخرج لطلبة الكلية والمشاريع المقبولة في مؤتمرات دولية، بعد ذلك انتقل الحضور إلى مسرح كلية العلوم حيث بدأت أعمال الورشة بكلمة سعادة رئيس الجامعة رحب خلالها بممثلي شركة معادن ثم استعرض أبرز الإنجازات التي حققتها الجامعة والتي تسعى إلى تحقيقها على صعيد تطوير البرامج الأكاديمية في مجالات الهندسة بصورة عامة وفي مجال هندسة التعدين على وجه الخصوص وتعزيز ثقافة الريادة والابتكار ودعم الأبحاث وتوسيع الشراكة مع شركة معادن وتأسيس المراكز البحثية المتقدمة في مجالات التعدين، مؤكدًا على استمرارية التعاون مع شركاء الجامعة ومع شركة معادن بصورة خاصة؛ مما يسهم في تعزيز دور الجامعة، وتحقيق أهدافها ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
بدورهما بين ممثلا شركة معادن سبل تعزيز أواصر التشارك مع جامعة الحدود الشمالية، ومع كلية الهندسة بشكل خاص، والآفاق المستقبلية والنتائج الممكنة لهذا التعاون مؤكدين أن المستقبل واعد وأن شركة معادن تفخر بهذه التشاركية مع الجامعة لما فيه مصلحة الطلاب والمنطقة.
وأكد عميد كلية الهندسة الدكتور يحيى العساف ــ الذي أدار أعمال الورشة ــ توجه الجامعة نحو تطوير قطاع التعدين تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وتعزيز سبل الابتكار والإبداع وتفعيل مذكرة التفاهم مع شركاء الجامعة شركة معادن.

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