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أوبري مدربا لأخضر الأبيه

9/15/2024 2:48:48 PM
(MENAFN- Al Watan) تعاقد الاتحاد السعودي للمبارزة مع الفرنسي هـوغ أوبـري، مديرًا فنيًا لسلاح الأبيه في الاتحاد، وتم توقيع العقد بحضور رئيس الاتحاد أحمد الصبان، في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض.
وسيكون الفرنسي أوبري مسؤولًا عن قيادة الطاقم التدريبي لسلاح الأبيه لجميع الفئات العمرية (رجـال وسيـدات) ومشرفًا على المنتخبات السعودية للفئات السنية والمنتخب الأول في سلاح الأبيه.

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