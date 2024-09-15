أوبري مدربا لأخضر الأبيه

(MENAFN
- Al Watan)
تعاقد الاتحاد السعودي للمبارزة مع الفرنسي هـوغ أوبـري، مديرًا فنيًا لسلاح الأبيه في الاتحاد، وتم توقيع العقد بحضور رئيس الاتحاد أحمد الصبان، في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض.
وسيكون الفرنسي أوبري مسؤولًا عن قيادة الطاقم التدريبي لسلاح الأبيه لجميع الفئات العمرية (رجـال وسيـدات) ومشرفًا على المنتخبات السعودية للفئات السنية والمنتخب الأول في سلاح الأبيه.
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