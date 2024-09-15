بداية مثيرة لممتاز الطائرة

بداية مثيرة لممتاز الطائرة
التاريخ
9/15/2024 2:48:48 PM
(MENAFN
- Al Watan)
سجل الصفا أولى المفاجآت مع انطلاق الجولة الأولى للدوري الممتاز للكرة الطائرة، بفوزه المثير على الأهلي 2/3، وحقق الهلال فوزا سهلا على الترجي 3/صفر، وتمكن الابتسام من الفوز على أبها بذات النتيجة، ونجح الخليج في تجاوز ضمك بـ3/صفر أيضا، واحتاج الاتحاد لشوط خامس لينتصر على الوافد الجديد الخويلدية 2/3.
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