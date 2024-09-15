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بداية مثيرة لممتاز الطائرة

9/15/2024 2:48:48 PM
(MENAFN- Al Watan) سجل الصفا أولى المفاجآت مع انطلاق الجولة الأولى للدوري الممتاز للكرة الطائرة، بفوزه المثير على الأهلي 2/3، وحقق الهلال فوزا سهلا على الترجي 3/صفر، وتمكن الابتسام من الفوز على أبها بذات النتيجة، ونجح الخليج في تجاوز ضمك بـ3/صفر أيضا، واحتاج الاتحاد لشوط خامس لينتصر على الوافد الجديد الخويلدية 2/3.

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