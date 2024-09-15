الليث يوقف الفارس
التاريخ
9/15/2024 2:48:48 PM
(MENAFN
- Al Watan)
أوقف الشباب انطلاقة مضيفه القادسية، وتغلب عليه 1 /صفر، في المواجهة التي جمعتهما على إستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، لحساب الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي للمحترفين، سجل لليث ماجد كنبه ((14))، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، وظل فارس الشرقية على رصيده السابق 6 نقاط.
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