Sunday, 15 September 2024 11:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الليث يوقف الفارس

9/15/2024 2:48:48 PM
(MENAFN- Al Watan) أوقف الشباب انطلاقة مضيفه القادسية، وتغلب عليه 1 /صفر، في المواجهة التي جمعتهما على إستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، لحساب الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي للمحترفين، سجل لليث ماجد كنبه ((14))، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، وظل فارس الشرقية على رصيده السابق 6 نقاط.

MENAFN15092024000089011017ID1108675768

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث