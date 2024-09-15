تعادل مثير
التاريخ
9/15/2024 2:48:47 PM
(MENAFN
- Al Watan)
حسم التعادل 3 /3، موقعة رفيقي الدرب في الصعود، الخلود والعروبة، التي جمعتهما على ملعب نادي الحزم بالرس، لحساب الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي للمحترفين، سجل لفخر الرس أليو ديانغ ((10))، وأليكس كويادو ((52))، وميزياني ماوليدا ((89 ضربة جزاء))، ولحلوة الجوف جان سيري ((27))،ويوهان بيرغ ((47))، وإيمانويل بواتينغ ((77))، ليحصد كلا منهما نقطته الأولى في الدوري.
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