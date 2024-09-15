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تعادل مثير

9/15/2024 2:48:47 PM
(MENAFN- Al Watan) حسم التعادل 3 /3، موقعة رفيقي الدرب في الصعود، الخلود والعروبة، التي جمعتهما على ملعب نادي الحزم بالرس، لحساب الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي للمحترفين، سجل لفخر الرس أليو ديانغ ((10))، وأليكس كويادو ((52))، وميزياني ماوليدا ((89 ضربة جزاء))، ولحلوة الجوف جان سيري ((27))،ويوهان بيرغ ((47))، وإيمانويل بواتينغ ((77))، ليحصد كلا منهما نقطته الأولى في الدوري.

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