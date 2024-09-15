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السعودية تدين محاولة اغتيال رئيس جمهورية القمر المتحدة

9/15/2024 2:48:47 PM
(MENAFN- Al Watan) أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات محاولة اغتيال الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة.
وأكدت المملكة وقوفها مع جمهورية جزر القمر المتحدة وشعبها أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها، وترجو الوزارة الشفاء العاجل لفخامة الرئيس غزالي، مع تمنياتها لجمهورية جزر القمر المتحدة وشعبها السلامة والاستقرار والازدهار.

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