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محادثات صينية أمريكية لتجنب الصراع

9/15/2024 2:48:47 PM
(MENAFN- Al Watan) انتهت الاجتماعات بين الولايات المتحدة والصين بمناقشة قضايا مستمرة، مثل تايوان والاشتباكات في بحر الصين الجنوبي، ويأتي ذلك بعد أن
اجتمع قادة عسكريون لإجراء محادثات روتينية لم تستأنف إلا في يناير بعد تعليقها لمدة عامين بسبب تدهور العلاقات بين البلدين.
وفي حين لم يكن من المتوقع أن تحل المحادثات الخلافات الطويلة الأمد في المواقف بشأن قضايا تتراوح من مطالبات بحر الصين الجنوبي إلى تايوان، واصلت الولايات المتحدة الضغط من أجل المناقشات كوسيلة لتجنب الصراع.
انقطاع سابق
وقاد مايكل تشيس، نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الصين وتايوان ومنغوليا، وفدًا للمشاركة في محادثات تنسيق السياسة الدفاعية الثنائية، التي عقدت آخر مرة في يناير.
وعقدت الاجتماعات بعد أن حضر تشيس منتدى شيانغشان في بكين، وهو منتدى دفاعي يمثل رد الصين على حوار شانغريلا.
وانقطعت الاتصالات بين الجيشين في عام 2021، مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين بسبب اتساع الخلافات حول قضايا مثل سيادة تايوان، وأصل كوفيد-19، والقضايا الاقتصادية.
كما تجاهلت بكين طلبات الولايات المتحدة بالمشاركة في الماضي، وخاصة فيما يتعلق بعمليات التنصت بين الطائرات والسفن الأمريكية والصينية. وفي حين استؤنفت الاتصالات بعد لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الصيني شي جين بينج في سان فرانسيسكو في نوفمبر الماضي، فمن غير الواضح ما إذا كانت المحادثات يمكن أن تستمر مع استعداد الولايات المتحدة للانتخابات الرئاسية.

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