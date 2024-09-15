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معارك متبادلة تلغي أمل الصلح في السودان

9/15/2024 2:48:47 PM
(MENAFN- Al Watan) يتأهب الجيش السوداني لصد هجمات جديدة على مدينة الفاشر بولاية دارفور، بعد أن هدأت حدة الاشتباكات في الولاية عقب 3 أيام من عمليات القصف المتبادل بين الجيش وقوات الدعم السريع. في المقابل، يواجه الجيش اتهامات بالاستماع لأصوات مجموعات سياسية ومغردين داعمين له، طالبوه بقصف مخازن الأسلحة، لمنع قوات الدعم السريع من الاستفادة منها.
يأتي ذلك بعد قصف طيران الجيش مقر قيادته في الفاشر، مع بروز روايات متباينة للأسباب وراء الواقعة الغريبة.
تشويش بالقصف
وأشار بيان للقوات المشتركة التابعة للجيش إلى تعرض الطائرة التي نفذت الغارة إلى ((تشويش)) أدى إلى قصف المقر بالخطأ، بينما ذهبت روايات أخرى إلى اتهام الجيش بقصف المقر عمدا بهدف ((تحييد)) مخازن الأسلحة التي كانت هدفا لقوات الدعم السريع، إلى جانب إحباط محاولة كان يقوم بها ضباط وجنود للفرار من المدينة.
وعزا بيان منسوب لقيادة القوات المشتركة، التي تضم الجيش والحركات المسلحة المتحالفة معه، على منصة ((إكس))، الحادثة إلى ((تشويش)) تعرضت له إحدى الطائرات التي نفذت عددا من الغارات الجوية على مدينة الفاشر.
ووفقا للبيان، فإن رئاسة الفرقة تعرضت لضربة جوية راح ضحيتها عدد من الأفراد، بعد ((الخطأ الذي حدث في أثناء تنفيذ الطيران ضربات جوية على مواقع لقوات الدعم السريع)).
وأوضح أن ((القصف غير المقصود أدى إلى مقتل 5 أفراد برئاسة الفرقة السادسة وإصابة 9 آخرين))، إلا أن تقارير مستقلة قدرت عدد القتلى والمصابين بنحو 170، من بينهم ضباط كبار. الاستهداف العشوائي
لكن في الجانب الآخر، وفي ظل الجدل الكبير الذي احتدم بعد مقتل مئات المدنيين بغارات جوية مكثفة خلال الأشهر الماضية، ظل الجيش السوداني ينفي الاستهداف العشوائي، ويؤكد دقة ومهنية ضرباته الجوية، ويقول إنها توجه فقط لمواقع الدعم السريع.
وبعد تقدم قوات الدعم السريع نحو قيادة الفرقة، حذرت تدوينات أخرى الجيش من وقوع مخزون الأسلحة الضخم الموجود بالمقر في يد هذه القوات.
ماذا يحدث؟
كثفت قوات الجيش من هجماتها الجوية على مدينة الفاشر تزامنا مع الأحداث التي شهدتها المدينة خلال الأيام الثلاثة الماضية، وسط غموض بشأن الموقف الميداني.
وفي حين شنت قوات الدعم السريع هجوما مكثفا أدى إلى تقدمها في أكثر من محور، قصف طيران الجيش مواقع في المدينة، من بينها مقر قيادته، وطال القصف أيضا مناطق مدنية، مما أدى إلى مقتل عدد كبير من السكان.
وقال ((المرصد الوطني لحقوق الإنسان)) إن القصف الجوي والمدفعي الذي نفذه طرفا القتال خلّف عشرات القتلى والجرحى خلال الأيام القليلة الماضية، بجانب دمار هائل في مساكن المواطنين وأضرار أخرى لحقت بمؤسسات صحية وخدمية.
واتهم المرصد الطيران الحربي بقصف أحياء وسط مدينة الفاشر ومعسكري نيفاشا وزمزم للنازحين، مما أسفر عن مقتل أكثر من 40 مدنيا، وإصابة العشرات بجروح خطيرة.
كما اتهم قوات الدعم السريع بقتل وإصابة العشرات أيضا بسبب القصف المدفعي الذي نفذته في تلك المناطق.
صراع السودان:
تفجر الصراع بين الجيش والدعم السريع في 15 أبريل من العام الماضي
حصدت المعارك نحو 20 ألف قتيل
تسببت في دمار واسع بالبنية التحتية
أدت إلى خروج أكثر من ثلاثة أرباع المرافق الصحية عن الخدمة
نزح أكثر من 10 ملايين شخص داخل السودان أو لجأوا إلى البلدان المجاورة منذ اندلاع الحرب

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