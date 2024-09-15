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مسك تواصل تمكين شباب عسير

9/15/2024 2:48:47 PM
(MENAFN- Al Watan) واصلت مؤسسة محمد بن سلمان ((مسك)) رحلة تمكين الطاقات الشبابية والإبداعية بإقامة ((جولة مسك)) في منطقة عسير، حيث شارك في أنشطة الجولة الإثرائية والتمكينية أكثر من ثلاثة آلاف شاب وفتاة من أبناء وبنات المنطقة.
وقدمت ((جولة مسك)) 24 جلسة حوارية وتجربة مُلهمة، شارك في إثرائها رؤساء تنفيذيون وروّاد أعمال وأصحاب تجارب مجتمعية ومبادرات شبابية غير ربحية من المستفيدين من برامج مؤسسة مسك. كما قدَّمت الجولة 34 ورشة عمل لتطوير مهارات الزوار والمستفيدين في المجالات القيادية والريادية والمُجتمعية والمهنية.
يذكر أنّ ((جولة مسك))، التي تنظمها مؤسسة مسك في مختلف مناطق المملكة منذ عام 2022، تهدف إلى بناء مجتمع شبابي تفاعلي يسهم في إحداث تغيير إيجابي للفرد والمجتمع.

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