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هاريس تتلقى أغرب إحاطة لمواجهة ترمب

9/15/2024 2:48:47 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقت كاملا هاريس، قبل ذهابها لمناظرة الرئيس السابق دونالد ترمب، أغرب إحاطة في حياتها السياسية، حيث اتصل بها اثنان من مساعدي الاتصالات وأخبروها أن دونالد ترمب نشر على وسائل التواصل الاجتماعي شائعة كاذبة وعنصرية، مفادها أن المهاجرين يأكلون حيوانات أليفة يملكها الناس. وقالوا إن الرئيس السابق قد يذكر هذه الشائعة خلال المناظرة.
وثبت أن التحذير كان صحيحا. ففي إجابته على سؤال حول سياسة الهجرة، قال ترمب إن المهاجرين في سبرينغفيلد ((يأكلون الكلاب)) و((يأكلون القطط)). فضحكت هاريس وهزت رأسها وحدقت فيه بدهشة. وقالت: ((تحدث عن التطرف))، ثم تابعت حديثها.
كانت هذه بسهولة اللحظة الأكثر غرابة من مناظرة الأسبوع الماضي، مما أدى إلى انفجار الميمات على الإنترنت ومقاطع الفيديو الساخرة. والآن، تحاول هاريس استخدام أدائها كمصدر مستمر للزخم، على أمل إعادة إشعال نوع الطاقة التي ولدتها عندما حلت محل الرئيس جو بايدن في صدارة التذكرة الديمقراطية.
نتائج الانتخابات
ولكن من غير الواضح ما إذا كانت المناظرة ستؤثر على نتائج انتخابات الخامس من نوفمبر. ففي استطلاع سريع للرأي أجرته شبكة سي إن إن بعد المناظرة، ظلت آراء المشاهدين حول ترمب دون تغيير، ولم تتلق هاريس سوى زيادة طفيفة في حصة الأشخاص الذين ينظرون إليها بشكل إيجابي. ولكن فريقها يستغل ذلك إلى أقصى حد، حيث يحول النقاط الرئيسية إلى إعلانات تلفزيونية ويغرق الإنترنت بمقاطع منها. ولا يبدو أن هناك أي جهد مماثل من جانب ترمب، على الرغم من إصراره المتكرر على أنه جاء في المقدمة.
ومن المؤكد تقريبا أنه لن تكون هناك مناظرة أخرى؛ فقد قال ترمب إنه لن يفعل ذلك. وهذا يعني أن المناظرة في المركز الوطني للدستور في فيلادلفيا قد تكون الفرصة الوحيدة التي سيحظى بها الناخبون لرؤية المرشحين جنبا إلى جنب.
استعداد مسبق
وأمضت هاريس خمسة أيام في الاستعداد في فندق في وسط مدينة بيتسبرغ بعد أسابيع قليلة من الحملة الانتخابية المحمومة.
وأعاد فريقها إنشاء المجموعة التي ستناقش فيها ترمب في ليلة 10 سبتمبر. كان هذا إعدادًا أكثر احترافية بكثير مما استخدمته هاريس قبل ثماني سنوات عندما كانت تترشح لمجلس الشيوخ في كاليفورنيا، عندما قام موظفو الحملة بلصق صناديق من الورق المقوى لتكون بمثابة منصات مؤقتة.
التحديات المناظرة
وعندما كان بايدن يترشح، وافق فريقه على ضرورة كتم صوت الميكروفونات أثناء المناظرة عندما لا يحين دور المرشح للتحدث. لكن طاقم هاريس أراد أن تكون الميكروفونات ساخنة في جميع الأوقات، مما يسمح لها بالتدخل وخلق المزيد من الفرص لترمب لإطلاق العنان لغضبه.
وقررت هاريس الاستفادة القصوى من تنسيق الشاشة المنقسمة، حيث يكون كل مرشح أمام الكاميرا طوال الوقت. كان بايدن قد أخطأ في الاختبار البصري عندما ناقش ترمب في يونيو، وفي مرحلة ما أثناء التحضيرات، اقترح أعضاء الطاقم ممارسة بعض السلوكيات التي قد تستخدمها هاريس. لكن نائبة الرئيس رفضت، قائلة إنها ستكون بخير دون هذا النوع من التدريب.
ونادرًا ما غادرت هاريس الفندق أثناء الاستعدادات.
السخرية المتبادلة
وطوال المناظرة، سخر ترمب منها وسخرت منه، مما جعله يفقد توازنه بهجماتها اللاذعة حول حجم الحشود في تجمعات حملته الانتخابية. وأصبح مضطربًا بشكل متزايد وأضاع الفرص للضغط على قضيته ضدها.
وفي بيانها الختامي، قالت للمشاهدين: ((أعتقد أنكم سمعتم الليلة رؤيتين مختلفتين للغاية لبلدنا - واحدة تركز على المستقبل والأخرى تركز على الماضي)).
واختتم ترمب تصريحاته بوصف هاريس بأنها ((أسوأ نائبة رئيس في تاريخ بلادنا)).
ولم يكن هناك جمهور في الغرفة للرد على المرشحين، ولم يكن من الواضح دائما ما إذا كانت بعض السطور أو التعبيرات قد حققت أهدافها.

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