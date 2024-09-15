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إنجاز 30 % من صيانة طريق القليبة - سكاكا

9/15/2024 2:48:47 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للطرق عن ارتفاع نسبة الإنجاز في مشروع صيانة طريق القليبة - سكاكا بطول 52 كم، الذي يربط بين مركز القليبة بمنطقة تبوك ومحافظة سكاكا.
وأوضحت ((هيئة الطرق)) أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 30 %، مؤكدة أنها راعت توفير أعلى معايير الجودة والسلامة خلال تنفيذ العديد من أعماله، التي شملت الكشط والسفلتة بطول 12200 م3. كما تم تطبيق دهانات أرضية بطول 7 كم، مشيرًة إلى أن هذه الأعمال تهدف إلى تحسين حالة الطريق ورفع كفاءته، لتعزيز تجربة المستخدمين تحقيقًا لمستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق.
وأكدت الهيئة مواصلة تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية، للارتقاء بقطاع الطرق من أجل تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق بالوصول إلى التصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالميًا بحلول عام 2030، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية حسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، والمحافظة على مستوى خدمات متقدمة لمستوى الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، ورفع مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية.

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