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92 ألف خريج من كليات ومعاهد التقني

9/15/2024 2:48:47 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تخريج 92.486 خريجاً وخريجة للعام التدريبي 1445، وذلك في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية بمختلف مناطق المملكة.
وأكد نائب محافظ المؤسسة للتدريب الدكتور عادل الزنيدي أن الكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة عملت على إعداد الخريجين والخريجات وتأهيلهم وفق احتياج سوق العمل وإكسابهم المعارف والمهارات التي تمكنهم من الحصول على فرص عمل مناسبة لتخصصاتهم، إضافةً إلى توفير فرص التدريب الميداني قبل التخرج من خلال الفرص التدريبية لمدة فصل كامل عبر مقرر التدريب التعاوني، أو من خلال مبادرة ((رافد)) التي تتيح للمتدرب العمل كموظف في إحدى الجهات بشكل متزامن مع فترة تدريبه في المنشأة التدريبية، ويُعفى بذلك من التدريب التعاوني. وأشار الزنيدي إلى أن مبادرة ((رافد)) تُعد إحدى المبادرات الحديثة التي أطلقتها المؤسسة بهدف صقل مهارات المتدربين والمتدربات تماشياً مع التوجهات العالمية الحديثة في التركيز على المهارات وتعزيز اكتسابها في بيئة عمل واقعية، وتعظيم الفائدة من التدريب من خلال اقترانه بالعمل في ذات الوقت، حيث يُعد التدريب العملي في سوق العمل وربط المتدربين بالسوق بشكل مباشر من أهم ركائز نجاح برامج التدريب التقني.

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