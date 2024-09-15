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إيقاف 3 موظفين في هيئة الزكاة سهلوا تهريب 372 حاوية شحن

9/15/2024 2:48:46 PM
(MENAFN- Al Watan) صرّح مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد, بأنه بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ثلاثة مواطنين من منسوبي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك "جمرك ميناء الملك عبدالله بمحافظة رابغ" وهم:
- الموطن/ راشد محمد الشبرمي.
- المواطن/ محمد احمد الجيزاني.
- المواطن/ صالح حمود الحربي.
لحصولهم على مبلغ (2.232.000) مليونين ومائتين واثنين وثلاثين ألف ريال على دفعات من مقيمين "تم إيقافهم" وهم: -
- المقيم/ أسامة محسن العولقي -يمني الجنسية-.
- المقيم/ عبدالعزيز عمر القعيطي -يمني الجنسية-.
- المقيم/ حسين عمر القعيطي -يمني الجنسية-.
- المقيم/ فؤاد صلاح الدين بير -باكستاني الجنسية- بمهنة مستثمر.
- المقيم/ محمد غانم المنلا -سوري الجنسية-.
- المقيم/ سعيد عوض بازبيدي -يمني الجنسية-.
وذلك مقابل تسهيل تهريب وتصدير (372) حاوية شحن تحتوي على مشتقات بترولية مقيد تصديرها (مادة الديزل) مستغلين بذلك أسماء كيانات تجارية في التهريب، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المذكورين وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

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