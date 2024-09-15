من الخصخصة للطرح.. قيمة شركات المطاحن السعودية ترتفع بأكثر من 7 مليارات ريال - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت قيمة شركات المطاحن السعودية الأربع التي كانت مملوكة قبل 4 سنوات من قبل الحكومة بأكثر من 7 مليارات ريال. يمثل ذلك الفرق بين القيمة السوقية للشركات وقت طرحها في السوق المالية وقيمة بيعها من قبل الحكومة السعودية.
شركة المطاحن الرابعة، وهي آخر شركة يتم طرح حصة منها في سوق المال بين شركات المطاحن الأربع التي بدأت الحكومة السعودية بخصخصتها منتصف 2020، أعلنت عن النطاق السعري للطرح اليوم الأحد، مستهدفة جمع ما يصل إلى 858.6 مليون ريال. وستتراوح القيمة السوقية للشركة عند الإدراج بين 2.65 مليار ريال سعودي إلى 2.809 مليار ريال.
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وفق حسابات“الشرق”، فإن قيمة هذه الشركات زادت من 5.77 مليار ريال والتي تمثل قيمة صفقات الاستحواذ عليها، لتصل إلى 13.5 مليار ريال والتي تمثل القيمة السوقية للشركات في الطرح العام الأولي.
مراحل الخصخصة
يعد قطاع مطاحن إنتاج الدقيق من أول القطاعات التي يتم تخصيصها بالكامل وفقاً لبرنامج التخصيص، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 الطموحة لتنويع الاقتصاد والحد من الاعتماد على مبيعات النفط.
أنهت الحكومة السعودية المرحلة الأولى من بيع شركات المطاحن منتصف عام 2020، ببيع شركة المطاحن الأولى بقيمة تجاوزت ملياري ريال لتحالف“رحى – الصافي”، وبيع شركة المطاحن الثالثة والتي جرى تغيير اسمها إلى“المطاحن الحديثة” لتحالف“الراجحي والغرير ومسافي” مقابل 750 مليون ريال.
وفي أبريل من 2021، جرى استكمال المرحلة الثانية والأخيرة من عملية الخصخصة، وشملت بيع كامل الحصص في شركة المطاحن الثانية والتي جرى تغيير اسمها إلى المطاحن العربية من قبل تحالف شركة أبناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري وشركة الراجحي الدولية للاستثمار وشركة نادك وشركة أولام العالمية بقيمة 2.138 مليار ريال. كما جرى خلال تلك المرحلة بيع المطاحن الرابعة من قبل تحالف آلانا الدولية، وشركة أسواق عبد الله العثيم، والشركة المتحدة لصناعة الأعلاف بقيمة بلغت 859 مليون ريال.
أداء الأسهم في البورصة
يتداول حالياً في سوق الأسهم السعودية أسهم شركة المطاحن الأولى وأسهم شركة المطاحن الحديثة فقط. ارتفعت أسهم شركة المطاحن الأولى بنسبة 18% منذ بدء تداولها في السوق منتصف العام الماضي إلى الآن. فيما ارتفعت أسهم شركة المطاحن الحديثة على نحو طفيف بلغ 1.4% منذ بدء تداول أسهمها في مارس الماضي.
ويجرى حالياً طرح أسهم شركة المطاحن العربية، ومن المقرر أن تتم عملية اكتتاب الأفراد يوم الأربعاء والخميس المقبلين، وذلك بعد أن تم تغطية اكتتاب المؤسسات بنحو 132 مرة.
المصدر:
MENAFN15092024000202011048ID1108675758
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