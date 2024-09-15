من الخصخصة للطرح.. قيمة شركات المطاحن السعودية ترتفع بأكثر من 7 مليارات ريال - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت قيمة شركات المطاحن السعودية الأربع التي كانت مملوكة قبل 4 سنوات من قبل الحكومة بأكثر من 7 مليارات ريال. يمثل ذلك الفرق بين القيمة السوقية للشركات وقت طرحها في السوق المالية وقيمة بيعها من قبل الحكومة السعودية.

شركة المطاحن الرابعة، وهي آخر شركة يتم طرح حصة منها في سوق المال بين شركات المطاحن الأربع التي بدأت الحكومة السعودية بخصخصتها منتصف 2020، أعلنت عن النطاق السعري للطرح اليوم الأحد، مستهدفة جمع ما يصل إلى 858.6 مليون ريال. وستتراوح القيمة السوقية للشركة عند الإدراج بين 2.65 مليار ريال سعودي إلى 2.809 مليار ريال.

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وفق حسابات“الشرق”، فإن قيمة هذه الشركات زادت من 5.77 مليار ريال والتي تمثل قيمة صفقات الاستحواذ عليها، لتصل إلى 13.5 مليار ريال والتي تمثل القيمة السوقية للشركات في الطرح العام الأولي.

مراحل الخصخصة

يعد قطاع مطاحن إنتاج الدقيق من أول القطاعات التي يتم تخصيصها بالكامل وفقاً لبرنامج التخصيص، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 الطموحة لتنويع الاقتصاد والحد من الاعتماد على مبيعات النفط.

أنهت الحكومة السعودية المرحلة الأولى من بيع شركات المطاحن منتصف عام 2020، ببيع شركة المطاحن الأولى بقيمة تجاوزت ملياري ريال لتحالف“رحى – الصافي”، وبيع شركة المطاحن الثالثة والتي جرى تغيير اسمها إلى“المطاحن الحديثة” لتحالف“الراجحي والغرير ومسافي” مقابل 750 مليون ريال.

وفي أبريل من 2021، جرى استكمال المرحلة الثانية والأخيرة من عملية الخصخصة، وشملت بيع كامل الحصص في شركة المطاحن الثانية والتي جرى تغيير اسمها إلى المطاحن العربية من قبل تحالف شركة أبناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري وشركة الراجحي الدولية للاستثمار وشركة نادك وشركة أولام العالمية بقيمة 2.138 مليار ريال. كما جرى خلال تلك المرحلة بيع المطاحن الرابعة من قبل تحالف آلانا الدولية، وشركة أسواق عبد الله العثيم، والشركة المتحدة لصناعة الأعلاف بقيمة بلغت 859 مليون ريال.

أداء الأسهم في البورصة

يتداول حالياً في سوق الأسهم السعودية أسهم شركة المطاحن الأولى وأسهم شركة المطاحن الحديثة فقط. ارتفعت أسهم شركة المطاحن الأولى بنسبة 18% منذ بدء تداولها في السوق منتصف العام الماضي إلى الآن. فيما ارتفعت أسهم شركة المطاحن الحديثة على نحو طفيف بلغ 1.4% منذ بدء تداول أسهمها في مارس الماضي.

ويجرى حالياً طرح أسهم شركة المطاحن العربية، ومن المقرر أن تتم عملية اكتتاب الأفراد يوم الأربعاء والخميس المقبلين، وذلك بعد أن تم تغطية اكتتاب المؤسسات بنحو 132 مرة.





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