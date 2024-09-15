إنسايت بارتنرز تقترب من إغلاق صندوق جديد بقيمة 10 مليارات دولار

MENAFN - Al-Borsa News) اقتربت شركة الأسهم الخاصة إنسايت بارتنرز من الإغلاق النهائي لصندوق استثماري جديد بعدما جمع ما يزيد على 10 مليارات دولار، وفقاً لما ذكرته صحيفة فينانشال تايمز نقلاً عن خمسة مصادر مطلعة على خطط الشركة.

وتستهدف الشركة التي يقع مقرها في نيويورك جمع 12.5 مليار دولار للصندوق، الذي يجمع رأس المال منذ نحو عامين، مع سقف ثابت قدره 15 مليار دولار، وقال التقرير إن الشركة لن تغلق صندوقها الثالث عشر رسمياً حتى أوائل العام المقبل.

موضوعاتهل يمكن أن ينتعش أوروبا من جديد؟ كندا تنجو من الإضراب في اللحظة الأخيرة تباين مؤشرات البورصات العربية في ختام تعاملات اليوم

وقد تمكنت إنسايت حتى الآن من تأمين التزامات من 17 صندوقَ تقاعد عاماً على الأقل، بما في ذلك استثمارات كبيرة من نظام تقاعد الموظفين العموميين في كاليفورنيا وصندوق التقاعد المشترك لولاية نيويورك، إذ أسهم كل منهما بمبلغ 300 مليون دولار، وقد تعهد كل من مجلس إدارة استثمار احتياطيات المعاشات التقاعدية في ماساتشوستس وأنظمة التقاعد في ولاية ميشيغان بمبلغ 150 مليون دولار.

وتستثمر الشركة عادة ما بين 5 ملايين دولار وأكثر من 500 مليون دولار لكل شركة في قطاع في التكنولوجيا والبرمجيات، وتغطي مراحل مختلفة من الاستثمارات المؤسسية المبكرة إلى الاكتتابات العامة، ويسمح هذا النهج الحيادي لإنسايت بالعمل عبر قطاعات الاستحواذ، وأسهم النمو، ورأس المال الاستثماري.

واستطاعت الشركة التي تدير أصولاً تزيد قيمتها على 80 مليار دولار بيع شركتين من محفظتها في الأسبوع الماضي، إذ اشترت شركة ماستركارد شركة ريكوردد فيوتشر مقابل 2.65 مليار دولار، واشترت شركة سيلزفورس شركة أون مقابل 1.9 مليار دولار.

ويمثل مبلغ 10 مليارات للصندوق الثالث عشر الذي جمعته إنسايت حتى الآن انخفاضاً كبيراً مقارنة بـ20 مليار دولار جمعتها لصندوقها الرئيسي الثاني عشر عام 2022.

وفي العام الماضي، خفّضت إنسايت هدفها للصندوق الاستثماري من 20 مليار دولار إلى 15 مليار دولار، بعد أن جمعت ملياري دولار فقط من المستثمرين، متأثرة بتباطؤ وتيرة إبرام صفقات الاستحواذ والاندماج.

لكن وتيرة إبرام الصفقات زادت في الأشهر الأخيرة، واستثمرت إنسايت هذا العام في أكثر من 15 شركة، بحسب شخص مطلع على نشاطها، الذي قال ((لقد انتعشت الاستثمارات الجديدة بالتأكيد، لكن لا أحد يتوقع أن تعود إلى مستويات 2021، ولا أحد يريد ذلك)).

المصدر: