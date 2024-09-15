إنسايت بارتنرز تقترب من إغلاق صندوق جديد بقيمة 10 مليارات دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) اقتربت شركة الأسهم الخاصة إنسايت بارتنرز من الإغلاق النهائي لصندوق استثماري جديد بعدما جمع ما يزيد على 10 مليارات دولار، وفقاً لما ذكرته صحيفة فينانشال تايمز نقلاً عن خمسة مصادر مطلعة على خطط الشركة.
وتستهدف الشركة التي يقع مقرها في نيويورك جمع 12.5 مليار دولار للصندوق، الذي يجمع رأس المال منذ نحو عامين، مع سقف ثابت قدره 15 مليار دولار، وقال التقرير إن الشركة لن تغلق صندوقها الثالث عشر رسمياً حتى أوائل العام المقبل.
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وقد تمكنت إنسايت حتى الآن من تأمين التزامات من 17 صندوقَ تقاعد عاماً على الأقل، بما في ذلك استثمارات كبيرة من نظام تقاعد الموظفين العموميين في كاليفورنيا وصندوق التقاعد المشترك لولاية نيويورك، إذ أسهم كل منهما بمبلغ 300 مليون دولار، وقد تعهد كل من مجلس إدارة استثمار احتياطيات المعاشات التقاعدية في ماساتشوستس وأنظمة التقاعد في ولاية ميشيغان بمبلغ 150 مليون دولار.
وتستثمر الشركة عادة ما بين 5 ملايين دولار وأكثر من 500 مليون دولار لكل شركة في قطاع في التكنولوجيا والبرمجيات، وتغطي مراحل مختلفة من الاستثمارات المؤسسية المبكرة إلى الاكتتابات العامة، ويسمح هذا النهج الحيادي لإنسايت بالعمل عبر قطاعات الاستحواذ، وأسهم النمو، ورأس المال الاستثماري.
واستطاعت الشركة التي تدير أصولاً تزيد قيمتها على 80 مليار دولار بيع شركتين من محفظتها في الأسبوع الماضي، إذ اشترت شركة ماستركارد شركة ريكوردد فيوتشر مقابل 2.65 مليار دولار، واشترت شركة سيلزفورس شركة أون مقابل 1.9 مليار دولار.
ويمثل مبلغ 10 مليارات للصندوق الثالث عشر الذي جمعته إنسايت حتى الآن انخفاضاً كبيراً مقارنة بـ20 مليار دولار جمعتها لصندوقها الرئيسي الثاني عشر عام 2022.
وفي العام الماضي، خفّضت إنسايت هدفها للصندوق الاستثماري من 20 مليار دولار إلى 15 مليار دولار، بعد أن جمعت ملياري دولار فقط من المستثمرين، متأثرة بتباطؤ وتيرة إبرام صفقات الاستحواذ والاندماج.
لكن وتيرة إبرام الصفقات زادت في الأشهر الأخيرة، واستثمرت إنسايت هذا العام في أكثر من 15 شركة، بحسب شخص مطلع على نشاطها، الذي قال ((لقد انتعشت الاستثمارات الجديدة بالتأكيد، لكن لا أحد يتوقع أن تعود إلى مستويات 2021، ولا أحد يريد ذلك)).
المصدر:
MENAFN15092024000202011048ID1108675756
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