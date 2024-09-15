تداول 17 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة 1 سفينة وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و756 شاحنة و150 سيارة.
وقال المركز الإعلامي للهيئة – في بيان اليوم الأحد – إن حركة الواردات شملت 10500 طن بضائع، و464 شاحنة و120 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع، و292 شاحنة و30 سيارة.
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وأوضح أن ميناء سفاجا شهد اليوم مغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء السفينتين أمل ودليلة.. كما شهد ميناء نويبع تداول 2900 طن بضائع و245 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وآيلة.
وشهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة“JAS CHEM WESER” وعليها 3000 طن مادة بروبلين قادمة من الإمارات، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1550 راكبا.
المصدر:
MENAFN15092024000202011048ID1108675755
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