تداول 17 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة 1 سفينة وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و756 شاحنة و150 سيارة.

وقال المركز الإعلامي للهيئة – في بيان اليوم الأحد – إن حركة الواردات شملت 10500 طن بضائع، و464 شاحنة و120 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع، و292 شاحنة و30 سيارة.

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وأوضح أن ميناء سفاجا شهد اليوم مغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء السفينتين أمل ودليلة.. كما شهد ميناء نويبع تداول 2900 طن بضائع و245 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وآيلة.

وشهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة“JAS CHEM WESER” وعليها 3000 طن مادة بروبلين قادمة من الإمارات، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1550 راكبا.

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