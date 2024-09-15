البورصة تترقب سيولة جديدة لدعم تعافى المؤشرات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) يترقب سوق المال المصرى عودة السيولة مصحوبة بزخم شرائى حتى يستعيد عافيته مرة أخرى بعد الضغوط البيعية التى دفعت المؤشرات للتراجع خلال الجلسات الماضية، حيث توقع المتعاملون أداءً إيجابيًا للمؤشرات خلال جلسات الأسبوع الجارى.

وانخفض المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 بنحو 1.71% إلى 30497.83 نقطة فى الأسبوع الماضى، فيما تراجع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.22% إلى مستوى 7093.31 نقطة.

موضوعاتالحكومة تدرس طرح 21 مشروعًا بتكلفة 41.3 مليار جنيه للشراكة رئيس الوزراء يبحث مع المالية السعودي عددًا من ملفات الشراكة رئيس الوزراء يلتقي وزير التجارة السعودي لبحث ملفات التعاون المشترك

وسجل مؤشر EGX30 capped انخفاضاً بنحو 1.79% إلى مستوى 37315.63 نقطة، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 2.12% إلى مستوى 10131.37 نقطة.

قال باسم أبو غنيمة، مدير إدارة التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن جلسة الأسبوع الماضى شهدت هبوطًا جماعيًا لمؤشرات البورصة ناتج عن الضغوط البيعية التى استمرت حتى ختام جلسة الثلاثاء، ومن ثم شهدت جلسة الأربعاء بعض التحسن، مشيراً إلى أن جلسة الخميس كانت متوازنة نسبياً.

وأضاف أن القوة الشرائية إذا لم تستطع تخطى حاجز الـ30700 نقطة للوصول إلى مستويات الـ31200 نقطة من الممكن أن يكون هذا إشارة إلى ضعف التداولات على المدى القصير.

وأوضح أن ما يحتاجه السوق خلال الفترة المقبلة هو وجود المزيد من القوة الشرائية بأحجام تداول كبيرة، مشيرًا إلى أن قطاعات مواد البناء بشكل عام وقطاع الأدوية هى القطاعات الأوفر حظاً خلال الفترة المقبلة.

وشهد السوق قيم تداولات بنحو 321 مليار جنيه بنهاية الأسبوع، من خلال تداول 5.1 مليار سهم، بتنفيذ 535 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التى بلغت قيمتها 373.6 مليار جنيه وكمية تداولات بلغت نحو 6.7 مليار ورقة منفذة على 677 ألف عملية بيع وشراء، وانخفض رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بنسبة 2.13% إلى مستوى 2.07 تريليون جنيه.

ويرى محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، أن الحركة التصحيحية انتهت بعد اختبار مستويات الـ29800 نقطة، ومن المتوقع الوصول إلى مستويات 31200 نقطة ومن ثم 32500 نقطة حتى منطقة 34500 نقطة.

وتوقع فريج، أن يشهد مؤشر EGX70 حركة أفضل نسبياً من المؤشر الرئيسى، والوصول إلى مستويات 7900 نقطة.

وقال إن قطاع الإسكان من المتوقع أن يشهد حركة إيجابية، بالإضافة إلى قطاع البنوك، موضحاً أن القطاعين سيقودان المؤشر الرئيسى للارتفاع خلال الفترة المقبلة.

وسجلت تعاملات المصريين 86.2% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.6% والعرب على 6.1% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافى شراء بقيمة 306.5 مليون جنيه بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 191.9 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.