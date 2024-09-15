40 شركة صينية تبحث فرص الاستثمار مع رجال الأعمال المصريين - جريدة البورصة

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“النقل النهرى” تستعد لإنشاء رصيف لتداول الحبوب والغلال بـ”قنا” مستثمر من بنجلاديش يدرس التوسع بقطاع الأسمدة المصرى ((باك تك)) تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 70 مليون جنيه فى أعمال توسعية عز الدين: نستهدف الوصول بالاستثمارات الصينية فى مصر إلى 3 مليارات دولار
تلتقى جمعية رجال الأعمال المصريين، وفدًا صينيًا يضم 40 شركة كبرى، خلال شهر أكتوبر المقبل، لبحث فرص الاستثمار بمصر فى مجالات الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، وقطع غيار السيارات، والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية.
قال أحمد عز الدين، رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال، إن الوفد تواصل مع اللجنة لعقد اجتماعات ثنائية الشهر المقبل لمعرفة الفرص الاستثمارية بالسوق المصرى والمشروعات والشركات المتاحة والحوافز الاستثمارية التى تمنح للمستثمرين الأجانب.
وأضاف عز الدين لـ”البورصة”، أن لجنة تنمية العلاقات مع الصين تسعى إلى زيادة حجم الاستثمارات الصينية فى مصر إلى 3 مليارات دولار بنهاية العام الجارى، مقابل نحو مليار دولار العام المالى الماضى، بدعم من توطين 300 شركة جديدة فى السوق المصرى.
ويعمل فى السوق المصرى نحو 2000 شركة صينية، بينما بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والصين 13.9 مليار دولار بنهاية العام الماضى، مقارنة بـ16.6 مليار دولار خلال عام 2022، وفقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة موافقتها على طلبات الشركات الصينية بتخصيص أراضٍ استثمارية جديدة فى قطاعات متعددة بمدينتى العلمين والمنيا الجديدتين خلال عام 2024.
وأوضح عز الدين، أن اللجنة وقعت أكثر من 25 بروتوكول تعاون مع الجانب الصينى منذ بداية العام الجارى، لتبادل الخبرات وبحث الفرص الاستثمارية مع المقاطعات الصينية الرائدة فى الصناعة والسياحة والثقافة وقطاع الخدمات.
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