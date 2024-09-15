40 شركة صينية تبحث فرص الاستثمار مع رجال الأعمال المصريين - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعات“النقل النهرى” تستعد لإنشاء رصيف لتداول الحبوب والغلال بـ”قنا” مستثمر من بنجلاديش يدرس التوسع بقطاع الأسمدة المصرى ((باك تك)) تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 70 مليون جنيه فى أعمال توسعية

تلتقى جمعية رجال الأعمال المصريين، وفدًا صينيًا يضم 40 شركة كبرى، خلال شهر أكتوبر المقبل، لبحث فرص الاستثمار بمصر فى مجالات الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، وقطع غيار السيارات، والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية.

قال أحمد عز الدين، رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال، إن الوفد تواصل مع اللجنة لعقد اجتماعات ثنائية الشهر المقبل لمعرفة الفرص الاستثمارية بالسوق المصرى والمشروعات والشركات المتاحة والحوافز الاستثمارية التى تمنح للمستثمرين الأجانب.

وأضاف عز الدين لـ”البورصة”، أن لجنة تنمية العلاقات مع الصين تسعى إلى زيادة حجم الاستثمارات الصينية فى مصر إلى 3 مليارات دولار بنهاية العام الجارى، مقابل نحو مليار دولار العام المالى الماضى، بدعم من توطين 300 شركة جديدة فى السوق المصرى.

ويعمل فى السوق المصرى نحو 2000 شركة صينية، بينما بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والصين 13.9 مليار دولار بنهاية العام الماضى، مقارنة بـ16.6 مليار دولار خلال عام 2022، وفقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة موافقتها على طلبات الشركات الصينية بتخصيص أراضٍ استثمارية جديدة فى قطاعات متعددة بمدينتى العلمين والمنيا الجديدتين خلال عام 2024.

وأوضح عز الدين، أن اللجنة وقعت أكثر من 25 بروتوكول تعاون مع الجانب الصينى منذ بداية العام الجارى، لتبادل الخبرات وبحث الفرص الاستثمارية مع المقاطعات الصينية الرائدة فى الصناعة والسياحة والثقافة وقطاع الخدمات.