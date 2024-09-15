استطلاع للرأي يظهر التفوق الاقتصادي لترامب على هاريس - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتهل يمكن أن ينتعش أوروبا من جديد؟ كندا تنجو من الإضراب في اللحظة الأخيرة تباين مؤشرات البورصات العربية في اليوم

أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته رويترز/ إبسوس أن أغلبية بسيطة من الناخبين الأمريكيين تؤيد تعهد الحملة الانتخابية لمرشح الرئاسة دونالد بزيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة وخاصة من الصين، مما يظهر تفوقه الاقتصادي على منافسته كاملا هاريس.

وتعهد كل من الرئيس السابق مرشح الحزب الجمهوري ومنافسته مرشحة الحزب الديمقراطي بالسعي إلى خفض الضرائب حال الفوز في الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر.

لكن الناخبين يرون أن ترامب سيكون أكثر قدرة على خفض الدين العام البالغ 35 تريليون دولار، على الرغم من توقعات خبراء اقتصاد مستقلين بأن مقترحاته قد يكون لها تأثير معاكس.

وفي الاستطلاع الذي أجري في يومي 11 و12 سبتمبر، قال نحو 56% من الناخبين المسجلين إنهم أكثر ميلا إلى دعم مرشح يؤيد فرض تعريفة جمركية جديدة قدرها 10% على جميع الواردات، فضلا على فرض تعريفة جمركية تبلغ 60% على الواردات من الصين. وفي المقابل قال 41% إنهم أقل ميلا إلى دعم مرشح مرتبط بهذا الاقتراح.

وأظهر الاستطلاع أن هاريس تتقدم على ترامب بفارق إجمالي خمس نقاط مئوية على المستوى الوطني، ومع ذلك فإن نتيجة الانتخابات ستتوقف بشكل كبير على التصويت في نحو سبع ولايات متأرجحة حيث تحتدم المنافسة.

وتناول الاستطلاع نقاط قوة ترامب في قضية رئيسية وهي الاقتصاد.

وأظهر الاستطلاع أن 37 بالمئة من الناخبين يرون أن ترامب أكثر ميلا للتركيز على خفض الديون، مقارنة بنحو 30% رأوا ذلك في هاريس. وقالت نسبة أخرى تبلغ 30% إن أيا منهما لن يفعل ذلك.

وأجري استطلاع رويترز/ إبسوس عبر الإنترنت وشمل 1405 من الناخبين المسجلين، بهامش خطأ نحو ثلاث نقاط مئوية.

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