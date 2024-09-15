((ليمانز)) تتوسع فى إقامة معارض ومراكز السيارات بمصر باستثمارات 50 مليون يورو - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) هلالى: تعاون مع شركات التمويل الاستهلاكى لتقسيط خدمات الصيانة وقطع الغيار
قال أمير هلالى، رئيس مجلس إدارة شركة ليمانز القابضة، ورئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن استراتيجية الشركة للعام الحالي تتجه للاستثمار نحو 50 مليون يورو بالسوق المصرى، وذلك لافتتاح 3 معارض سيارات جديدة، بجانب المعرض القائم حاليًا، فضلا عن افتتاح مركزين للصيانة، لتوفير خدمة ما بعد البيع وقطع غيار للسيارات المستوردة من خلال الشركة.
وأوضح لـ((البورصة)) أن الشركة تستعد خلال الفترة الحالية لتوقيع بروتوكول تعاون مع أحد المتخصصة في التمويل الاستهلاكي وذلك بهدف إتاحة تقسيط خدمات الصيانة، وشراء قطع الغيار السيارات.
أضاف أن الشركة تسعى لإبرام تعاقدات أخرى مع شركات التمويل لتوفير باقات متنوعة من خدمات التقسيط أمام العملاء، ويتم المفاضلة حاليًا ما بين أكثر من شركة لاختيار أفضل العروض المتوفرة.
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جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها الشركة اليوم، للإفصاح عن الخطة الاستراتيجية الخاصة بالشركة للفترة المقبلة، وعن حجم الاستثمارات المخطط ضخها خلال الأشهر المتبقية من العام الجارى 2024، وخلال العام المقبل 2025.
وقال ((رئيس مجلس الإدارة)) إن شركته تستهدف التوسع في مجال النقل والشحن من خلال“ليمانز ألمانيا” التابعة للمجموعة، بجانب التوسع في تقديم خدمات التخليص الجمركي، فضلا عن تنويع خيارات السيارات المتاحة في السوق المحلي، كما تعمل المجموعة على استيراد سيارات بأسعار تنافسية تلبي احتياجات جميع المستهلكين، مع التركيز على توفير حلول تمويلية مرنة بالشراكة مع البنوك وشركات التمويل.
أضاف ((هلالي)) أن المجموعة ستقوم بتوسيع شبكة فروعها لتغطي مناطق جديدة في مصر، مما سيساهم في توفير تجربة شراء سيارات أكثر سهولة وراحة للعملاء، فضلا عن تقديم موديلات جديدة تلبي احتياجات العملاء، وتتميز بتصميمها العصري وتقنياتها المتطورة.
لفت إلى أن المجموعة استثمرت في مصر منذ دخولها السوق حوالى 20 مليون يورو، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود مباحثات مع علامات تجارية لعقد شراكات استراتيجية لبيع المركبات الكهربائية وتوفير مراكز الخدمة والصيانة وقطع الغيار لتلك المركبات.
أوضح أن الشركة تسعى لمواكبة سياسة الدولة التى توجه جهوداً كبيرة نحو الاستثمار بشكل خاص في مجال صناعة وصيانة السيارات الكهربائية وتوطين هذه الصناعة محلياً، ودفع السوق المحلى نحو المركبات الصديقة للبيئة.
وتأسست مجموعة ليمانز القابضة في عام 2008 من مدينة دوسلدورف ألمانيا، كأول منصة لاستيراد السيارات تستهدف المستهلك المباشر بالسوق المصري، حيث بدأت الشركة من خلال تصدير السيارات من الاتحاد الأوروبي إلى مصر، ومن خلال إدارة جميع وثائق التصدير اللازمة لتوفير السيارات بسعر تنافسي مع العمل على توفير مراكز خدمة ما بعد البيع وقطع الغيار.
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