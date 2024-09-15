((ليمانز)) تتوسع فى إقامة معارض ومراكز السيارات بمصر باستثمارات 50 مليون يورو - جريدة البورصة

قال أمير هلالى، رئيس مجلس إدارة شركة ليمانز القابضة، ورئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن استراتيجية الشركة للعام الحالي تتجه للاستثمار نحو 50 مليون يورو بالسوق المصرى، وذلك لافتتاح 3 معارض سيارات جديدة، بجانب المعرض القائم حاليًا، فضلا عن افتتاح مركزين للصيانة، لتوفير خدمة ما بعد البيع وقطع غيار للسيارات المستوردة من خلال الشركة.

وأوضح لـ((البورصة)) أن الشركة تستعد خلال الفترة الحالية لتوقيع بروتوكول تعاون مع أحد المتخصصة في التمويل الاستهلاكي وذلك بهدف إتاحة تقسيط خدمات الصيانة، وشراء قطع الغيار السيارات.

أضاف أن الشركة تسعى لإبرام تعاقدات أخرى مع شركات التمويل لتوفير باقات متنوعة من خدمات التقسيط أمام العملاء، ويتم المفاضلة حاليًا ما بين أكثر من شركة لاختيار أفضل العروض المتوفرة.

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جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها الشركة اليوم، للإفصاح عن الخطة الاستراتيجية الخاصة بالشركة للفترة المقبلة، وعن حجم الاستثمارات المخطط ضخها خلال الأشهر المتبقية من العام الجارى 2024، وخلال العام المقبل 2025.

وقال ((رئيس مجلس الإدارة)) إن شركته تستهدف التوسع في مجال النقل والشحن من خلال“ليمانز ألمانيا” التابعة للمجموعة، بجانب التوسع في تقديم خدمات التخليص الجمركي، فضلا عن تنويع خيارات السيارات المتاحة في السوق المحلي، كما تعمل المجموعة على استيراد سيارات بأسعار تنافسية تلبي احتياجات جميع المستهلكين، مع التركيز على توفير حلول تمويلية مرنة بالشراكة مع البنوك وشركات التمويل.

أضاف ((هلالي)) أن المجموعة ستقوم بتوسيع شبكة فروعها لتغطي مناطق جديدة في مصر، مما سيساهم في توفير تجربة شراء سيارات أكثر سهولة وراحة للعملاء، فضلا عن تقديم موديلات جديدة تلبي احتياجات العملاء، وتتميز بتصميمها العصري وتقنياتها المتطورة.

لفت إلى أن المجموعة استثمرت في مصر منذ دخولها السوق حوالى 20 مليون يورو، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود مباحثات مع علامات تجارية لعقد شراكات استراتيجية لبيع المركبات الكهربائية وتوفير مراكز الخدمة والصيانة وقطع الغيار لتلك المركبات.

أوضح أن الشركة تسعى لمواكبة سياسة الدولة التى توجه جهوداً كبيرة نحو الاستثمار بشكل خاص في مجال صناعة وصيانة السيارات الكهربائية وتوطين هذه الصناعة محلياً، ودفع السوق المحلى نحو المركبات الصديقة للبيئة.

وتأسست مجموعة ليمانز القابضة في عام 2008 من مدينة دوسلدورف ألمانيا، كأول منصة لاستيراد السيارات تستهدف المستهلك المباشر بالسوق المصري، حيث بدأت الشركة من خلال تصدير السيارات من الاتحاد الأوروبي إلى مصر، ومن خلال إدارة جميع وثائق التصدير اللازمة لتوفير السيارات بسعر تنافسي مع العمل على توفير مراكز خدمة ما بعد البيع وقطع الغيار.