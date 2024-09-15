نفرتيتى للرخام تستهدف 1.8 مليون دولار صادرات بنهاية العام الجارى - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعات“النقل النهرى” تستعد لإنشاء رصيف لتداول الحبوب والغلال بـ”قنا” مستثمر من بنجلاديش يدرس التوسع بقطاع الأسمدة المصرى ((باك تك)) تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 70 مليون جنيه فى أعمال توسعية

تستهدف شركة“نفرتيتى للرخام والجرانيت” صادرات بقيمة 1.8 مليون دولار بنهاية العام الجارى.

وقال محمد شلقانى، رئيس مجلس إدارة شركة“نفرتيتى للرخام والجرانيت”، إن الشركة تستهدف ضخ استثمارات جديدة بقيمة 50 مليون جنيه، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وفتح أسواق تصديرية جديدة.

وأضاف شلقانى لـ”البورصة”، أن الشركة تعاقدت على شراء خطوط إنتاج جديدة من الخارج، ومن المتوقع أن يتضاعف الإنتاج خلال العام المقبل بفضل تشغيل هذه الخطوط.

وأوضح أن الشركة تستهدف تصدير نحو 2000 حاوية بنهاية العام الجارى لعدد من الدول، أبرزها المغرب، الجزائر، السعودية، البحرين، الإمارات، ودول أمريكا اللاتينية، متوقعًا أن يصل العائد التصديرى إلى 1.8 مليون دولار بنهاية 2024، على أن يرتفع إلى 2.5 مليون دولار بنهاية العام المقبل.

تأسست“نفرتيتى للرخام والجرانيت” عام 2012، وتمتلك مصنعين، الأول فى المنطقة الصناعية بمحافظة المنيا، ويختص بإنتاج الرخام بطاقة إنتاجية تصل إلى 350 ألف متر سنويًا، أما المصنع الثانى، فى المنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد، ويتخصص فى إنتاج الجرانيت بإنتاجية تصل إلى 220 ألف متر سنويًا.

وقال شلقانى، إن حجم استثمارات الشركة الإجمالى يصل إلى 60 مليون جنيه، ومن المتوقع مضاعفته عقب الانتهاء من ضخ الاستثمارات الجديدة مطلع العام المقبل.

وأضاف أن التوسعات الجديدة ستنفذ على مساحة 4.5 ألف متر مربع بمصنع الشركة فى منطقة عرب أبو ساعد الصناعية، ومن المتوقع بدء التشغيل والتصنيع مطلع العام المقبل.

وأوضح أن الشركة تركز على توريد إنتاجها للسوق المحلى، خاصة للعلامات التجارية والشركات الكبرى.

وأشار إلى أن نسبة المكون المحلى فى منتجات الشركة تصل إلى 95%، بينما يتم استيراد النسبة المتبقية من الدول الأوروبية وآسيا، بتكلفة تصل إلى حوالى 100 ألف دولار سنويًا.

وقال إن الشركة خصصت حوالى 250 ألف دولار لإنشاء محطة طاقة شمسية بمصنعها خلال العامين المقبلين، فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوافق مع الاتجاهات العالمية المتزايدة نحو الطاقة النظيفة.

وأضاف أن هذا الاستثمار يهدف إلى تحويل مصنع الشركة فى منطقة عرب أبو ساعد إلى منشأة صديقة للبيئة، فى ظل التشديدات التى يفرضها الاتحاد الأوروبى على خفض الانبعاثات الكربونية فى المنتجات المصدرة.

وأوضح أن تنفيذ هذا المشروع سيستغرق بعض الوقت نظرًا للتحديات المتعلقة بالبنية التحتية لمنطقة عرب أبو ساعد، والتى تحتاج إلى تطوير لتستوعب محطات الطاقة الشمسية.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الرخام والجرانيت بنسبة 30% أدى إلى زيادة كبيرة فى تكاليف الإنتاج، مما أثر سلبًا على قدرة الشركة على المنافسة فى الأسواق العالمية.

يُذكر أن صادرات مصر من الرخام والجرانيت سجلت 266 مليون دولار خلال أول 7 أشهر من العام الجارى، مقابل 250 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023، وفقًا للمجلس التصديرى لمواد البناء.