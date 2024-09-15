نفرتيتى للرخام تستهدف 1.8 مليون دولار صادرات بنهاية العام الجارى - جريدة البورصة

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“النقل النهرى” تستعد لإنشاء رصيف لتداول الحبوب والغلال بـ”قنا” مستثمر من بنجلاديش يدرس التوسع بقطاع الأسمدة المصرى ((باك تك)) تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 70 مليون جنيه فى أعمال توسعية 250 ألف دولار لإنشاء محطة طاقة شمسية بمصنع الشركة
تستهدف شركة“نفرتيتى للرخام والجرانيت” صادرات بقيمة 1.8 مليون دولار بنهاية العام الجارى.
وقال محمد شلقانى، رئيس مجلس إدارة شركة“نفرتيتى للرخام والجرانيت”، إن الشركة تستهدف ضخ استثمارات جديدة بقيمة 50 مليون جنيه، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وفتح أسواق تصديرية جديدة.
وأضاف شلقانى لـ”البورصة”، أن الشركة تعاقدت على شراء خطوط إنتاج جديدة من الخارج، ومن المتوقع أن يتضاعف الإنتاج خلال العام المقبل بفضل تشغيل هذه الخطوط.
وأوضح أن الشركة تستهدف تصدير نحو 2000 حاوية بنهاية العام الجارى لعدد من الدول، أبرزها المغرب، الجزائر، السعودية، البحرين، الإمارات، ودول أمريكا اللاتينية، متوقعًا أن يصل العائد التصديرى إلى 1.8 مليون دولار بنهاية 2024، على أن يرتفع إلى 2.5 مليون دولار بنهاية العام المقبل.
تأسست“نفرتيتى للرخام والجرانيت” عام 2012، وتمتلك مصنعين، الأول فى المنطقة الصناعية بمحافظة المنيا، ويختص بإنتاج الرخام بطاقة إنتاجية تصل إلى 350 ألف متر سنويًا، أما المصنع الثانى، فى المنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد، ويتخصص فى إنتاج الجرانيت بإنتاجية تصل إلى 220 ألف متر سنويًا.
وقال شلقانى، إن حجم استثمارات الشركة الإجمالى يصل إلى 60 مليون جنيه، ومن المتوقع مضاعفته عقب الانتهاء من ضخ الاستثمارات الجديدة مطلع العام المقبل.
وأضاف أن التوسعات الجديدة ستنفذ على مساحة 4.5 ألف متر مربع بمصنع الشركة فى منطقة عرب أبو ساعد الصناعية، ومن المتوقع بدء التشغيل والتصنيع مطلع العام المقبل.
وأوضح أن الشركة تركز على توريد إنتاجها للسوق المحلى، خاصة للعلامات التجارية والشركات الكبرى. الشركة تستورد مستلزمات إنتاج بقيمة 100 ألف دولار سنويًا
وأشار إلى أن نسبة المكون المحلى فى منتجات الشركة تصل إلى 95%، بينما يتم استيراد النسبة المتبقية من الدول الأوروبية وآسيا، بتكلفة تصل إلى حوالى 100 ألف دولار سنويًا.
وقال إن الشركة خصصت حوالى 250 ألف دولار لإنشاء محطة طاقة شمسية بمصنعها خلال العامين المقبلين، فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوافق مع الاتجاهات العالمية المتزايدة نحو الطاقة النظيفة.
وأضاف أن هذا الاستثمار يهدف إلى تحويل مصنع الشركة فى منطقة عرب أبو ساعد إلى منشأة صديقة للبيئة، فى ظل التشديدات التى يفرضها الاتحاد الأوروبى على خفض الانبعاثات الكربونية فى المنتجات المصدرة.
وأوضح أن تنفيذ هذا المشروع سيستغرق بعض الوقت نظرًا للتحديات المتعلقة بالبنية التحتية لمنطقة عرب أبو ساعد، والتى تحتاج إلى تطوير لتستوعب محطات الطاقة الشمسية.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الرخام والجرانيت بنسبة 30% أدى إلى زيادة كبيرة فى تكاليف الإنتاج، مما أثر سلبًا على قدرة الشركة على المنافسة فى الأسواق العالمية.
يُذكر أن صادرات مصر من الرخام والجرانيت سجلت 266 مليون دولار خلال أول 7 أشهر من العام الجارى، مقابل 250 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023، وفقًا للمجلس التصديرى لمواد البناء.
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