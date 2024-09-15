تباطؤ نمو الاقتصاد في سريلانكا في الربع الثاني قبيل الانتخابات الرئاسية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتهل يمكن أن ينتعش أوروبا من جديد؟ كندا تنجو من الإضراب في اللحظة الأخيرة تباين مؤشرات البورصات العربية في اليوم

تباطأ النمو الاقتصادي في سريلانكا، قبل أيام من إجراء أول رئاسية منذ الانهيار المالي غير المسبوق في عام 2022، وفقاً للبيانات الحكومية الصادرة يوم الأحد.

ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.7% على أساس سنوي في الربع الثاني من هذا العام، مقارنة بتوسع قدره 5.3% في الربع السابق، ومع ذلك، كان أداء الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو 2024 أفضل من الانكماش البالغ 3% المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال مكتب الإحصاءات الحكومي إن الأمطار الغزيرة في الربع الثاني من العام أثرت سلباً في الزراعة، ما أسهم في تضرر أكبر للناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وتأتي هذه البيانات قبيل الانتخابات الرئاسية في 21 سبتمبر 2024، وهو التصويت الأول منذ أن أدّى نقص النقد الأجنبي في البلاد إلى انكماش قياسي بنسبة 7.3% في عام 2022.

وشهدت ذروة الأزمة الاقتصادية أشهراً من النقص الذي أدّى إلى احتجاجات في الشوارع، وأدّت في نهاية المطاف إلى الإطاحة بالرئيس آنذاك جوتابايا راجاباكسا، ثم ضاعف خليفته رانيل ويكرمسينغه الضرائب، وسحب إعانات الطاقة السخية، ورفع أسعار الأساسيات لدعم إيرادات الدولة.

في غضون ذلك، لدى سريلانكا برنامج إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار مدته أربع سنوات من صندوق النقد الدولي، وتجري محادثات مع الدائنين الأجانب بشأن إعادة هيكلة الديون.

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