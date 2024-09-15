((باك تك)) تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 70 مليون جنيه فى أعمال توسعية

MENAFN - Al-Borsa News) تخطط شركة باك تك المتخصصة فى صناعة ورق وصناديق الكرتون المضلع، ضخ استثمارات بقيمة 70 مليون جنيه لتنفيذ توسعات جديدة خلال الربع الأول من العام المقبل بغرض زيادة الإنتاج.

وقال أيمن العطار، مدير مبيعات الشركة، إن“باك تك” تسعى لزيادة حجم الإنتاج بنسبة 35% خلال العام المقبل.

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وأوضح أن الشركة تمتلك مصنعين بمدينة بدر وتنتج سنويًا نحو 28 ألف طن من الكرتون، يتم تصدير حوالى 20% منها إلى دول أفريقية وخليجية، بينما يغطى الباقى السوق المحلي.

وأشار إلى أنه رغم اهتمام الشركة بالسوق المحلي، إلا أنها تسعى لزيادة صادراتها بنسبة 15% بنهاية العام الجاري.

أوضح أن الشركة تسعى لمضاعفة حجم استثماراتها ومبيعاتها خلال العام المقبل من خلال التوسع فى الإنتاج وإضافة منتجات جديدة.

وذكر أن الشركة واجهت خلال الفترة الماضية تحديات بسبب ندرة الورق وارتفاع أسعاره بنسبة 55%، ليرتفع من 20 ألف جنيه للطن إلى مستوى الـ 31 ألف جنيه للطن.

أوضح أن نسبة المكون المحلى فى المنتج تصل إلى 95%، بينما تستورد النسبة المتبقية من دول بلغاريا والصين وكندا بقيمة تصل إلى 35 مليون جنيه.

ولفت إلى أن“باك تك” حصلت على براءة اختراع فى تصنيع ورق كرتون قادر على تحمل أوزان كبيرة تصل إلى 800 كيلوجرام.

ونوه إلى أن الشركة تصنع كرتون يستخدم فى صناعة أثاث صديق للبيئة مثل الكراسى والطاولات، كما تنتج الشركة الكرتون بجميع أنواعه وأحجامه لتلبية عملائها حاجات شركات الأغذية والأدوات الصحية.