((باك تك)) تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 70 مليون جنيه فى أعمال توسعية

(MENAFN
- Al-Borsa News) تخطط شركة باك تك المتخصصة فى صناعة ورق وصناديق الكرتون المضلع، ضخ استثمارات بقيمة 70 مليون جنيه لتنفيذ توسعات جديدة خلال الربع الأول من العام المقبل بغرض زيادة الإنتاج.
وقال أيمن العطار، مدير مبيعات الشركة، إن“باك تك” تسعى لزيادة حجم الإنتاج بنسبة 35% خلال العام المقبل.
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وأوضح أن الشركة تمتلك مصنعين بمدينة بدر وتنتج سنويًا نحو 28 ألف طن من الكرتون، يتم تصدير حوالى 20% منها إلى دول أفريقية وخليجية، بينما يغطى الباقى السوق المحلي.
وأشار إلى أنه رغم اهتمام الشركة بالسوق المحلي، إلا أنها تسعى لزيادة صادراتها بنسبة 15% بنهاية العام الجاري.
أوضح أن الشركة تسعى لمضاعفة حجم استثماراتها ومبيعاتها خلال العام المقبل من خلال التوسع فى الإنتاج وإضافة منتجات جديدة.
وذكر أن الشركة واجهت خلال الفترة الماضية تحديات بسبب ندرة الورق وارتفاع أسعاره بنسبة 55%، ليرتفع من 20 ألف جنيه للطن إلى مستوى الـ 31 ألف جنيه للطن.
أوضح أن نسبة المكون المحلى فى المنتج تصل إلى 95%، بينما تستورد النسبة المتبقية من دول بلغاريا والصين وكندا بقيمة تصل إلى 35 مليون جنيه.
ولفت إلى أن“باك تك” حصلت على براءة اختراع فى تصنيع ورق كرتون قادر على تحمل أوزان كبيرة تصل إلى 800 كيلوجرام.
ونوه إلى أن الشركة تصنع كرتون يستخدم فى صناعة أثاث صديق للبيئة مثل الكراسى والطاولات، كما تنتج الشركة الكرتون بجميع أنواعه وأحجامه لتلبية عملائها حاجات شركات الأغذية والأدوات الصحية.
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