تباين مؤشرات البورصات العربية في ختام تعاملات اليوم - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تباينت مؤشرات عدد من البورصات العربية في ختام تعاملات، اليوم الأحد، ما بين الإرتفاع والانخفاض، وسط توجهات مختلفة من المستثمرين بالأسواق نحو البيع والشراء بالنسبة للأسهم القيادية التي تؤثر في اتجاهات السوق.
حيث تعطلت العديد من البورصات العربية والخليجية اقتفاءا بمولد الرسول الكريم“صلى الله وعليه وسلم” على ان تعاود عملها غدا.
موضوعات متعلقة
هل يمكن أن ينتعش اقتصاد
أوروبا من جديد؟ طيران
كندا تنجو من الإضراب في اللحظة الأخيرة تباطؤ نمو الاقتصاد في سريلانكا في الربع الثاني قبيل الانتخابات الرئاسية
كما تلقى الأحداث الساخنه في منطقة الشرق الاوسط بظلالها على التعاملات في البورصة، وسط حذر من المتعاملين.
وفي السعودية – أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم مرتفعًا 57.75 نقطة ليقفل عند مستوى 11900.30 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.1 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 257 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 138 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 80 شركة على تراجع.
كما أغلق مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته اليوم، مرتفعا بواقع 60.73 نقطة، أي بنسبة 0.58%، ليصل إلى مستوى 10.459.05 نقطة.
وتم خلال الجلسة تداول 144 مليونا و569 ألفا و816 سهما، بقيمة 340 مليونا و59 ألفا و660.748 ريال، نتيجة تنفيذ 10780 صفقة في جميع القطاعات.
وارتفعت في الجلسة أسهم 35 شركة، بينما انخفضت أسهم 11 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابق.
وفي المقابل – تراجع المؤشر العام لبورصة عمَّان“الأردن” بنهاية تعاملاته، أولى جلسات الأسبوع بنسبة 0.15%، ليصل إلى مستوى 2406.25 نقطة، فاقداً 7 نقاط عن مستوياته بجلسة الخميس الماضي.
وتأثر المؤشر اليوم بتراجع أسهم قيادية؛ وهبط جوبترول بنسبة 0.2%، وتراجع كابيتال بنك بنسبة 0.53%، ومناجم الفوسفات بنسبة 0.18%، وتفوق الأسهم الـ3 مجتمعة ربع من الوزن النسبي للمؤشر.
المصدر:
MENAFN15092024000202011048ID1108675747
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.