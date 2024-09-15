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تباين مؤشرات البورصات العربية في ختام تعاملات اليوم - جريدة البورصة

9/15/2024 2:48:33 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تباينت مؤشرات عدد من البورصات العربية في ختام تعاملات، اليوم الأحد، ما بين الإرتفاع والانخفاض، وسط توجهات مختلفة من المستثمرين بالأسواق نحو البيع والشراء بالنسبة للأسهم القيادية التي تؤثر في اتجاهات السوق.

حيث تعطلت العديد من البورصات العربية والخليجية اقتفاءا بمولد الرسول الكريم“صلى الله وعليه وسلم” على ان تعاود عملها غدا.

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كما تلقى الأحداث الساخنه في منطقة الشرق الاوسط بظلالها على التعاملات في البورصة، وسط حذر من المتعاملين.

وفي السعودية – أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم مرتفعًا 57.75 نقطة ليقفل عند مستوى 11900.30 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.1 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 257 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 138 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 80 شركة على تراجع.

كما أغلق مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته اليوم، مرتفعا بواقع 60.73 نقطة، أي بنسبة 0.58%، ليصل إلى مستوى 10.459.05 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 144 مليونا و569 ألفا و816 سهما، بقيمة 340 مليونا و59 ألفا و660.748 ريال، نتيجة تنفيذ 10780 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 35 شركة، بينما انخفضت أسهم 11 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

وفي المقابل – تراجع المؤشر العام لبورصة عمَّان“الأردن” بنهاية تعاملاته، أولى جلسات الأسبوع بنسبة 0.15%، ليصل إلى مستوى 2406.25 نقطة، فاقداً 7 نقاط عن مستوياته بجلسة الخميس الماضي.

وتأثر المؤشر اليوم بتراجع أسهم قيادية؛ وهبط جوبترول بنسبة 0.2%، وتراجع كابيتال بنك بنسبة 0.53%، ومناجم الفوسفات بنسبة 0.18%، وتفوق الأسهم الـ3 مجتمعة ربع من الوزن النسبي للمؤشر.

المصدر:

MENAFN15092024000202011048ID1108675747

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