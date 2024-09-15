طيران كندا تنجو من الإضراب في اللحظة الأخيرة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتهل يمكن أن ينتعش أوروبا من جديد؟ تباين مؤشرات البورصات العربية في اليوم تباطؤ نمو الاقتصاد في سريلانكا في الربع الثاني قبيل الانتخابات الرئاسية

قالت شركة طيران كندا، اليوم الأحد، إنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع نقابة طياريها بشأن اتفاقية جماعية جديدة مدتها أربع سنوات، في في اللحظة الأخيرة من شأنها أن تمنع الإضراب أو الإغلاق في الأمد القريب.

قبل التوصل إلى الاتفاق المبدئي كانت أكبر شركة طيران في كندا تستعد لإلغاء الرحلات تدريجياً على مدار ثلاثة أيام وإغلاق عملياتها تماماً.

وبهذا تواصل شركة طيران كندا وشركتها التابعة ((طيران كندا روج)) العمل بشكل طبيعي.

وتشغل الشركتان ما يقرب من 670 رحلة يومياً على متنها 110 آلاف مسافر، بالإضافة إلى عمليات الشحن.

وقالت شركة طيران كندا في بيان إن شروط اتفاقها الجديد مع رابطة طياري الخطوط الجوية بالشركة، التي تمثل أكثر من 5200 طيار، ستظل سرية في انتظار تصويت التصديق عليها من قبل أعضاء الرابطة خلال الشهر المقبل، بينما أعلنت الرابطة أن الصفقة تنص على زيادة أجور ومزايا لأعضاء النقابة بنحو 1.9 مليار دولار كندي ما يساوي 1.40 مليار دولار أميركي على مدى أربع سنوات، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 46 في المئة عن العقد القديم الذي انتهى في سبتمبر أيلول 2023.

وقالت الرئيسة المجلس التنفيذي للرابطة، شارلين هودي ((بعد عدة أسابيع من المفاوضات المكثفة أُحرِز تقدم في العديد من القضايا الرئيسية بما في ذلك التعويضات ومعاشات التقاعد وقواعد العمل)).

كان الجانبان يتفاوضان على عقد جديد خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية، إذ طالب الطيارون بمعدلات أجور من شأنها تضييق فجوة الأجور مع نظرائهم في شركات الطيران الأميركية الكبرى.

وعلى سبيل المثال، تضمن عقد الطيارين الجديد لشركة يونايتد إيرلاينز الأميركية زيادات في الأجور بنحو 42 في المئة، ونتيجة لذلك يكسب طيارو الشركة الأميركية الآن 92 في المئة أكثر من نظرائهم في شركة طيران كندا، وفقاً لبيانات رابطة الطيارين، بينما في عام 2013 كانت فجوة الأجور 3 في المئة فقط.

وقال وزير العمل، ستيف ماكينون، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي ((إكس))، إن منع أي اضطرابات في خطط سفر الكنديين بفضل تعاون وعمل الأطراف والوسطاء الفيدراليين كافة، وكان رئيس الوزراء، جاستن ترودو، قد صرح يوم الجمعة بأن الحكومة الكندية لن تتدخل لإنهاء النزاع كما فعلت الشهر الماضي لإنهاء إضراب في أكبر شركتين للسكك الحديدية في كندا.

كانت رابطة طياري الخطوط الجوية قد رفضت عرض شركة طيران كندا في وقتٍ سابق بزيادة الأجور بنسبة أعلى من 30 في المئة، بالإضافة إلى تحسين معاشات التقاعد والمزايا الصحية، لأن الرابطة ترى أن العرض غير مناسب خاصةً أن أعضاءها كانوا يحصلون على أجور ومزايا اتفق عليها منذ عشر سنوات، في عام 2014، وهي أجور أدنى بكثير من أقرانهم في الشركات المنافسة، خاصةً أنهم تحملوا زيادة الطلب على السفر مع نقص الموظفين.

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