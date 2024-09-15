هل يمكن أن ينتعش اقتصاد أوروبا من جديد؟ - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أدركت أوروبا أخيرًا أن لديها مشكلة في النمو الاقتصادي.

لكن السؤال المطروح الآن:“هل يمكنها إيجاد الحل لهذه الأزمة؟”

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في تقرير صدر في 9 سبتمبر، حاول ماريو دراجي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ورئيس وزراء إيطاليا الأسبق، الذي يُعد خبيرًا تقنيًا غير رسميًا للقارة، معالجة هذه المشكلة الشائكة.

حوى التقرير المكون من 400 صفحة تقريبًا بين دفتيه خطة دراجي لإعادة هيكلة الاقتصاد الأوروبي.

رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي تم انتخابها مؤخرًا لولاية جديدة، تبدو متحمسة لتطبيق نصائح دراجي، بل وحتى الرئيس التنفيذي لشركة“تسلا” ومنصة“إكس” ، إيلون ماسك ، الذي يُعتبر أحد المعارضين المتكررين للاتحاد الأوروبي، أشاد بتحليل دراجي.

يأتي هذا التقرير كتكملة لتقرير سابق صدر في أبريل عن رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق إنريكو ليتا، والذي تناول السوق الموحدة الأوروبية.

كلا التقريرين ركزا على سبل تعزيز التنافسية في أوروبا، إذ يسعى المؤلفان إلى تعزيز الابتكار وزيادة التمويل للمشاريع الأكثر خطورة، واستغلال حجم أوروبا من خلال جمع الأسواق المتفرقة.

وباختصار، يطمحان إلى جعل أوروبا أكثر تكاملاً وقوة، وهذا أمر مرغوب فيه، على الأقل في هذه المجالات.

لكن التساؤلات تبقى قائمة: هل ستقبل الدول بفكرة الدمج في القطاعات الحساسة مثل الدفاع؟ هل ستتمكن من تجاوز الخلافات الصغيرة التي تعيق الوحدة؟ وهل ستكون مستعدة للإنفاق الضروري لتحقيق تلك الأهداف؟

رغم أن أوروبا لطالما كانت أفقر من أمريكا، إلا أن مواطنيها لم يهتموا كثيرًا بهذا الأمر في الماضي.

لكن دراجي يؤكد أن نظرة العالم تغيرت تجاه أوروبا كثيرًا، مما يجعل افتقار القارة إلى النمو والابتكار تهديداً لأسلوب حياتها.

وفي مقال رأي لمجلة“ذا إيكونوميست” البريطانية، كتب دراجي أن“الاتحاد الأوروبي وصل إلى نقطة لا بد فيها من التحرك، وإلا سيضطر إلى التضحية إما برفاهيته أو بيئته أو حريته”.

استند دراجي في حجته إلى العديد من التطورات العالمية، منها أن العالم لم يعد يلتزم بالقواعد التي يضعها الاتحاد الأوروبي.

تقود الولايات المتحدة والصين، دول العالم الآن عبر سياسات حمائية تهدف إلى تعزيز تنافسية شركاتهما.

وفي المقابل، تخشى أوروبا من أنها ستخسر اقتصاديًا إذا لم تتمكن شركاتها من المنافسة، فضلاً عن أنها تخاطر بالاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية التي تسيطر عليها الصين، مثل المعادن الأرضية النادرة، أو التي قد يُفرض عليها مستقبلاً قيودًا من جانب إدارة أمريكية مستقبلية في أوقات الأزمات، مثل التكنولوجيا المتقدمة.

علاوة على ذلك، فإن تراجع أوروبا الاقتصادي بات أكثر إيلامًا.

ففي عام 1995، كانت إنتاجية أوروبا تعادل 95% من إنتاجية أمريكا، وهذا الرقم تراجع اليوم إلى ما دون 80%، وهو فارق كبير بما يكفي ليلاحظه السائحون.

وفيما يتعلق بالتكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، تبدو أوروبا الآن متخلفة أكثر.

ومع انتشار هذه التكنولوجيا في مزيد من القطاعات، مثل السيارات ذاتية القيادة، فإن إمكانات أوروبا في الابتكار ستتضاءل أكثر، كما أن ارتفاع أسعار الطاقة سيجعل من الصعب عليها جذب الشركات المتقدمة في المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، أصبحت أوروبا عاجزة عن استغلال إمكاناتها بالكامل، بينما تستفيد دول أخرى من حجمها الهائل.

وكما يشير ليتا:“في الثمانينيات، عندما كان السوق الموحد تتشكل، كان حجم اقتصاد إيطاليا يضاهي حجم الاقتصادين الصيني والهندي مجتمعين”.

ولم يكن مهمًا حينها ما إذا كانت قطاعات مثل الدفاع أو الطاقة أو الاتصالات تُدار على المستوى الوطني، لكن الآن، الأمور مختلفة تمامًا الآن.

إذن، ما الذي يمكن لأوروبا فعله الآن؟

يركز دراجي في تقريره بشكل رئيسي على تعزيز الابتكار، معتبرًا أنه ينبغي أن يصبح“أداة الاستجابة الأولى”.

ولتحقيق هذا الهدف، يقترح أن تقوم الدول الأوروبية بتوحيد عملية صنع القرار في مجال الأبحاث والتمويل، مع الاتفاق على زيادة الإنفاق في هذه المجالات.

كما يدعو إلى إنشاء وكالات أوروبية متقدمة للأبحاث، على غرار الوكالة الأمريكية الشهيرة التي أسهمت في تطوير تكنولوجيات مثل نظام تحديد المواقع وشبكات الإنترنت.

ويريد درجي أيضًا استثمارًا كبيرًا في المؤسسات البحثية الرائدة على مستوى العالم من خلال عملية تنافسية.

لكن الأمر لا يتوقف هنا، فهو يرى أيضًا أن الدعم المالي للمشاريع الريادية ضروري، إذ يعد التمويل المصرفي متاح بسهولة للشركات الراسخة التي تمتلك أصولاً لتقديمها كضمانات وإيرادات لخدمة الديون، لكن هذا النوع من التمويل غير ملائم للشركات الناشئة التي لا تمتلك موارد كافية وتواجه مستقبلاً غير مؤكد.

في أوروبا، يأتي ثلاثة أرباع القروض المؤسسية من البنوك، مقارنة بالربع فقط في الولايات المتحدة.

وبالتالي فإن أسواق رأس المال الأعمق والأكثر سيولة ضرورية للنمو، وهو ما أكده أيضًا الزعيمان الأوروبيان السابقان، في رسالتهما التي تردد صداها على نطاق واسع على نحو متزايد من قبل القادة الوطنيين والرؤساء.

وكما يقول كريستيان سوينج، الرئيس التنفيذي لـ”دويتشه بنك”:“لن تنجح الصفقة الخضراء دون اتحاد لأسواق رأس المال”.

إن تأسيس اتحاد أوروبي للأسواق المالية يتطلب التغلب على التشتت الذي تعاني منه القارة، حيث يوجد 27 نهجًا مختلفًا للتعامل مع ملاءة الأسواق المالية، كما يتطلب الانتقال من أنظمة التقاعد العامة غير الممولة إلى أنظمة تعتمد بشكل أكبر على السوق وتكون أكثر تمويلاً.

ووفقًا لمركز الدراسات الاقتصادية“نيو فاينانشال”، فإن أصول صناديق التقاعد في أوروبا تشكل حوالي 32% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ173% في الولايات المتحدة.

وكما يقول كريستيان سوينج، الرئيس التنفيذي لـ”دويتشه بنك”:“نحن بحاجة إلى تغيير ثقافي في كيفية تمويل الشركات، نظرًا لكل الاستثمارات المطلوبة. وفي هذا السياق، نحن بحاجة أيضًا إلى تغييرات تنظيمية في أوروبا تسمح بتمويل النمو”.

ويقترح دراجي إنشاء هيئة إشراف أوروبية للأسواق المالية، على غرار لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، لتمكين الأسواق الأوروبية من مواكبة المتغيرات.

وعلى نطاق أوسع، يحرص دراجي على عدم تحدي الرؤية الاقتصادية الأساسية التي ترى أن المنافسة هي الحافز الأبرز للابتكار.

ومع ذلك، فإنه يشير إلى ضرورة التكيف مع التغيرات التكنولوجية وتطور الأسواق، موضحًا بأن الهيئات التنظيمية لابد أن تكون أكثر كفاءة وسرعة في الاستجابة للتحديات المستقبلية، وأن تأخذ في الاعتبار تأثير هذه التغيرات على الابتكار ومرونة سلاسل التوريد.

كمثال، يرى دراجي أن السماح لشركتي“ألستوم” و”سيمنز” الأوروبيتين بالاندماج في عام 2019 كان يمكن أن يساعدهما على المنافسة بشكل أفضل مع الشركات الصينية العملاقة.

كما يدعو دراجي إلى أن تكون المساعدات الحكومية الأوروبية أقل تشتتًا وأكثر تركيزًا على المصالح المشتركة بين دول القارة.

وقد لاقى تقرير دراجي استحسان القوى الاقتصادية وأصحاب القرار في أوروبا، ومن المتوقع أن يحظى بدعم واسع حتى يتم تنفيذه.

فعلى سبيل المثال، تعتبر عملية تنافسية لتمويل المعاهد البحثية أمرًا لا يثير الكثير من الجدل.

وقد قامت ألمانيا بتطبيق مخطط مشابه في بداية القرن الحادي والعشرين. ومع ذلك، بعد أن ذهب معظم التمويل إلى ولايتين مزدهرتين في الجنوب، تم تعديل البرنامج ليشمل جميع المناطق.

في المقابل، حققت وكالة مشاريع البحوث المتقدمة الأمريكية نجاحًا كبيرًا بفضل غياب التعقيدات البيروقراطية، وهو ما يصعب على الحكومات الأوروبية القيام به بسبب طبيعة غرائزها التنظيمية.

لا شك أن العديد من خطط دراجي، مثل إنشاء هيئة إشراف موحدة للأسواق المالية، تتطلب أيضًا نقل السلطة بعيدًا عن الحكومات الوطنية، التي تفضل الحفاظ على سيطرتها على الشركات الوطنية الكبرى.

إنريكو ليتا يلخص هذا التحدي بقوله:“كل رئيس حكومة يرغب في أن يكون لديه اتصال مباشر مع رؤساء شركات الطاقة الوطنية أو البنوك أو شركات الاتصالات، خصوصًا في أوقات الأزمات”.

وفي 11 سبتمبر، أعلنت“يوني كريديت”، ثاني أكبر بنك في إيطاليا، أنها استحوذت على حصة قدرها 9% من“كوميرزبانك”، ثاني أكبر بنك في ألمانيا، وأشارت إلى نيتها في زيادة هذه الحصة في المستقبل.

ومع ذلك، يبقى السؤال الأهم: هل ستسمح ألمانيا بمثل هذا الاندماج بين البنوك؟

هذا سيكون اختبارًا حاسمًا لمعرفة ما إذا كانت الغريزة الوطنية أو الأوروبية ستغلب في نهاية المطاف.

في تحليله للصناعات الفردية، يركز دراجي على فكرة إنشاء أسواق أوروبية عابرة للحدود، وهي فكرة لم تتحقق بشكل كامل حتى الآن. فعلى سبيل المثال، في قطاع الاتصالات، يطمح دراجي إلى تسهيل عمليات الاندماج بين الشركات بهدف زيادة الاستثمار وتعزيز التنافسية.

ومع ذلك، تواجه هذه الفكرة معارضة قوية، حيث تعترض مارجريت فيستاجر، رئيسة المنافسة المنتهية ولايتها في المفوضية الأوروبية، على هذا الطرح، قائلة إن توحيد الشركات قد لا يكون دائمًا الحل الأمثل.

ويعزز هذا الرأي زاك مايرز من مركز الإصلاح الأوروبي، الذي يرى أن“قطاع الاتصالات هو ربما أسوأ مثال على الحاجة إلى التوسع”.

ويشير إلى أن تقليل عدد الشركات في هذا القطاع عادة ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض الجودة، دون تحقيق زيادة في مستويات الاستثمار.

بالمثل، قد تؤدي الخطط الرامية إلى إصلاح قوانين المنافسة باسم السيادة أو الصمود إلى تعزيز القوى غير المرغوب فيها.

وفي هذا السياق، لم يقضِ دراجي وقتًا كافيًا في تحليل الأسباب التي تجعل الدول ذات التوجهات السوقية، مثل هولندا ودول الشمال الأوروبي، ورغم صغر حجمها حتى بمقاييس أوروبا، تنجح في احتضان شركات التكنولوجيا المبتكرة.

كما لم يتناول بالتفصيل كيف أن ألمانيا، بعد تحرير سياساتها التخطيطية، شهدت نموًا سريعًا في قطاع الطاقة المتجددة دون الاعتماد على المساعدة الأوروبية.

هذه الأمثلة تثير التساؤلات حول السياسات التي تتبناها أوروبا ومدى فعاليتها في تعزيز الابتكار والنمو.

وهناك أيضًا مسألة التمويل، إذ تشير تقديرات المفوضية الأوروبية إلى أن تنفيذ خطط دراجي سيتطلب زيادة سنوية في الإنفاق تتراوح بين 750 مليار يورو و800 مليار يورو، هذا سيؤدي إلى رفع نسبة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا من 22% إلى 27%، وهو مستوى غير مسبوق بعد عقود من التراجع.

ومع ذلك، إذا أخذنا التجارب السابقة بعين الاعتبار، فإن أربعة أخماس هذا المبلغ يجب أن تأتي من القطاع الخاص، وهو أمر يبدو غير مرجح حتى في حال نجاح الاتحاد المالي، مما يشكل تحديًا كبيرًا لتحقيق الأهداف الطموحة التي حددها دراجي.

وهذا يترك خيار الإنفاق الممول بالديون من قبل الاتحاد الأوروبي، وهو ما يرى دراجي أنه قد يكون مفيدًا، لكنه يتجنب الدعوة إليه بشكل صريح، مدركًا أن قادة دول شمال أوروبا ليسوا مستعدين لتحمل دفعة جديدة من الديون.

يقول دراجي:“لم يظهر حجم دولنا من قبل بهذا القدر من الصغر والعجز مقارنة بحجم التحديات التي نواجهها”. وهو في ذلك محق، إذ أن حجم التحديات الاقتصادية الراهنة يكشف عن ضعف القدرات الوطنية أمام المشاكل الكبرى.

لكن التحدي الحقيقي الذي يواجهه دراجي الآن يتجاوز مجرد تحليل المشاكل؛ فهو بحاجة إلى إقناع الحكومات الوطنية بالتخلي عن جزء من سلطاتها، وهو أمر بالغ الصعوبة في ظل الظروف السياسية الحالية.