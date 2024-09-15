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18% نموًا مستهدفًا فى إيرادات إنفورما ماركتس العالمية العام الحالى

9/15/2024 2:33:43 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال هانى خفاجى، المدير العام لشركة إنفورما ماركتس مصر ، إنه من المتوقع أن تصل إيرادات“إنفورما العالمية” إلى 3.8 مليار جنيه إسترلينى بنهاية العام الحالى مقارنة بـ3.2 مليار خلال العام الماضى، بنمو 18%.

وأضاف أنه خلال العام الحالى فإن”إنفورما ماركتس” ستكون قد انتهت من تنظيم نحو 9 معارض من بينها“سيتى سكيب” خلال الشهر الجارى، ومعرض آخر لقطع غيار السيارات فى نوفمبر المقبل، بينما من المستهدف إضافة من معرضين إلى 3 معارض بحلول 2026.

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وأشار إلى دراسة عدة قطاعات جديدة لتنظيم معارض لها بجانب التنسيق مع الحكومة المصرية للترويج للفرص الاستثمارية فى القطاعات المختلفة من خلال منصات تابعة للشركة.

وقال خفاجى، خلال معرض صحارى فى دورته الـ36، إن عدد الشركات المشاركة يترواح من 250 إلى 300 شركة، ومن المتوقع أن يصل عدد الزائراين إلى 18 ألف زائر مقارنة بـ16 ألف خلال الدورة السابقة.

وأشار إلى مشاركة نحو 23 دولة مختلفة بالمعرض، منها الصين وهولندا وإسبانيا وغيرهم، موضحا أن الشركات المشاركة تعمل فى مجالات مختلفة مثل الأسمدة والمبيدات الحشرية والبذور والرى.

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