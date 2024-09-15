18% نموًا مستهدفًا فى إيرادات إنفورما ماركتس العالمية العام الحالى

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال هانى خفاجى، المدير العام لشركة إنفورما ماركتس مصر
، إنه من المتوقع أن تصل إيرادات“إنفورما العالمية” إلى 3.8 مليار جنيه إسترلينى بنهاية العام الحالى مقارنة بـ3.2 مليار خلال العام الماضى، بنمو 18%.
وأضاف أنه خلال العام الحالى فإن”إنفورما ماركتس” ستكون قد انتهت من تنظيم نحو 9 معارض من بينها“سيتى سكيب” خلال الشهر الجارى، ومعرض آخر لقطع غيار السيارات فى نوفمبر المقبل، بينما من المستهدف إضافة من معرضين إلى 3 معارض بحلول 2026.
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وأشار إلى دراسة عدة قطاعات جديدة لتنظيم معارض لها بجانب التنسيق مع الحكومة المصرية للترويج للفرص الاستثمارية فى القطاعات المختلفة من خلال منصات تابعة للشركة.
وقال خفاجى، خلال معرض صحارى فى دورته الـ36، إن عدد الشركات المشاركة يترواح من 250 إلى 300 شركة، ومن المتوقع أن يصل عدد الزائراين إلى 18 ألف زائر مقارنة بـ16 ألف خلال الدورة السابقة.
وأشار إلى مشاركة نحو 23 دولة مختلفة بالمعرض، منها الصين وهولندا وإسبانيا وغيرهم، موضحا أن الشركات المشاركة تعمل فى مجالات مختلفة مثل الأسمدة والمبيدات الحشرية والبذور والرى.
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