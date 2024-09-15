Sunday, 15 September 2024 11:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إصابة جندي ومجندة في عملية طعن عند باب العامود بالقدس

9/15/2024 2:30:09 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN / أصيب جندي إسرائيلي ومجندة، مساء اليوم الأحد، في عملية طعن وقعت عند باب العامود في مدينة القدس المحتلة، فيما أغلقت قوات الاحتلال جميع أبواب المسجد الأقصى.

وفرضت قوات الاحتلال إغلاقا شاملا في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، عقب عملية الطعن، وأجبرت الشبان على الخروج من باب العامود.

واستنفرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال في القدس بمحيط عملية الطعن، وأطلق جنود الاحتلال النار على منفذ العملية.

واجبرت شرطة الاحتلال التجار على إغلاق محالهم التجارية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.



MENAFN15092024000205011050ID1108675729

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث