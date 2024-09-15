إصابة جندي ومجندة في عملية طعن عند باب العامود بالقدس

MENAFN - Palestine News ) القدس المحتلة/PNN /أصيب جندي إسرائيلي ومجندة، مساء اليوم الأحد، في عملية طعن وقعت عند باب العامود في مدينة القدس المحتلة، فيما أغلقت قوات الاحتلال جميع أبواب المسجد الأقصى.

وفرضت قوات الاحتلال إغلاقا شاملا في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، عقب عملية الطعن، وأجبرت الشبان على الخروج من باب العامود.

واستنفرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال في القدس بمحيط عملية الطعن، وأطلق جنود الاحتلال النار على منفذ العملية.

واجبرت شرطة الاحتلال التجار على إغلاق محالهم التجارية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.







