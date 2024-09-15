إصابة جندي ومجندة في عملية طعن عند باب العامود بالقدس

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس المحتلة/PNN /
أصيب جندي إسرائيلي ومجندة، مساء اليوم الأحد، في عملية طعن وقعت عند باب العامود في مدينة القدس المحتلة، فيما أغلقت قوات الاحتلال جميع أبواب المسجد الأقصى.
وفرضت قوات الاحتلال إغلاقا شاملا في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، عقب عملية الطعن، وأجبرت الشبان على الخروج من باب العامود.
واستنفرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال في القدس بمحيط عملية الطعن، وأطلق جنود الاحتلال النار على منفذ العملية.
واجبرت شرطة الاحتلال التجار على إغلاق محالهم التجارية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.
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