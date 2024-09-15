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وزير الإسكان يتابع أعمال التعمير للصيانة بمواقع سكن لكل المصريين

9/15/2024 2:02:21 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) عقد شريف الشربيني، وزير الإسكان، اجتماعا أمس السبت، لمتابعة أعمال“شركة التعمير لخدمات الصيانة”، بمواقع وحدات مبادرة“سكن لكل المصريين” بمحورى منخفضى ومتوسطى الدخل، سواءً فى المدن الجديدة، أو المحافظات.

وشدد الشربيني، على ضرورة تطوير وتحديث الأداء المؤسسي للشركة، واتباع الأساليب الحديثة لإدارة وتشغيل المشروعات، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمشروعات التى تتولى الشركة العمل بها، ووضع معايير محددة لتقييم مستوى الأداء بما يتلاءم ويتناسب مع الأنماط المختلفة للمشروعات السكنية، وحسن اختيار العمالة، والعمل على إيجاد موارد متنوعة لتحسين قدرات الشركة وإمكاناتها.

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وأكد وزير الإسكان، ضرورة اتباع الإجراءات القياسية للإدارة والتشغيل بمواقع وحدات المبادرة الرئاسية“سكن لكل المصريين”، من أجل الحفاظ على الحالة العمرانية لتلك المشروعات، وخاصة الفراغات العامة والمسطحات الخضراء، والمسافات البينية بين العمارات، وواجهات العمارات، وغيرها من عناصر المشروعات.

وخلال اللقاء، قدم مسئولو شركة التعمير لخدمات الصيانة، عرضاً حول خطة الشركة لتطوير الأداء، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمواقع التى تتولاها الشركة، وكذا جهود الشركة لزيادة الموارد المالية، وصيانة المعدات الخاصة بتنفيذ أعمال الصيانة.

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