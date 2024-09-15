ميدار للاستثمار راعى رئيسى لمؤتمر ومعرض سيتى سكيب مصر 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) ينطلق غداً الاثنين، 16 سبتمبر مؤتمر سيتى سكيب مصر 2024، تحت شعار“نهضة مصر العقارية نحو بناء مستقبل القطاع”.
وأعلن سيتى سكيب مصر، عن مشاركة“ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية” كراعٍ رئيسى لمؤتمر ومعرض سيتى سكيب مصر 2024، ويقام المعرض هذا العام فى الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجارى، تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
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وقال المهندس أيمن القوصى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة“ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية”، إن معرض سيتى سكيب يُعتبر منصة رائدة فى قطاع العقارات، حيث يلعب دورًا محوريًا فى جمع نخبة من المستثمرين والمطورين من مصر والمنطقة، ويُسهم فى تعزيز الشراكات الاستراتيجية واستكشاف فرص التعاون ودفع عجلة النمو فى السوق العقارى، كما يتيح للمشاركين فرص الاستفادة من أحدث التطورات والتوجهات العالمية، مما يعزز من إمكانيات التوسع والتقدم فى صناعة العقارات على المستوى المحلى والإقليمى.
وأضاف القوصى: يسرنا أن نكون الراعى الرئيسى“Master Sponsor” لمؤتمر ومعرض“سيتى سكيب مصر لعام 2024” فى دورته الثالثة عشر، وتعكس رعايتنا لهذا الحدث الهام التزامنا العميق بتعزيز الابتكار فى قطاع العقارات ودعم التطورات المستقبلية فيه فضلاً عن أن“ميدار” تُعد المنصة الرئيسية لكبار المستثمرين وشركات التطوير العقارى سواء من مصر أو خارجها بمختلف التخصصات لتطوير مشروعاتهم بما يعزز النمو والتطور فى مدن“ميدار” وهما“مستقبل سيتى ومدى”.
ويقام سيتى سكيب مصر 2024 على مساحة أكثر من 40 ألف متر مربع فى أربع قاعات وتضم أكثر من 80 مطوراً يعرضون أحدث المشاريع فى العقارات التجارية والسكنية.
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