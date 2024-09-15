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ميدار للاستثمار راعى رئيسى لمؤتمر ومعرض سيتى سكيب مصر 2024

9/15/2024 2:02:20 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ينطلق غداً الاثنين، 16 سبتمبر مؤتمر سيتى سكيب مصر 2024، تحت شعار“نهضة مصر العقارية نحو بناء مستقبل القطاع”.

وأعلن سيتى سكيب مصر، عن مشاركة“ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية” كراعٍ رئيسى لمؤتمر ومعرض سيتى سكيب مصر 2024، ويقام المعرض هذا العام فى الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجارى، تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

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وقال المهندس أيمن القوصى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة“ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية”، إن معرض سيتى سكيب يُعتبر منصة رائدة فى قطاع العقارات، حيث يلعب دورًا محوريًا فى جمع نخبة من المستثمرين والمطورين من مصر والمنطقة، ويُسهم فى تعزيز الشراكات الاستراتيجية واستكشاف فرص التعاون ودفع عجلة النمو فى السوق العقارى، كما يتيح للمشاركين فرص الاستفادة من أحدث التطورات والتوجهات العالمية، مما يعزز من إمكانيات التوسع والتقدم فى صناعة العقارات على المستوى المحلى والإقليمى.

وأضاف القوصى: يسرنا أن نكون الراعى الرئيسى“Master Sponsor” لمؤتمر ومعرض“سيتى سكيب مصر لعام 2024” فى دورته الثالثة عشر، وتعكس رعايتنا لهذا الحدث الهام التزامنا العميق بتعزيز الابتكار فى قطاع العقارات ودعم التطورات المستقبلية فيه فضلاً عن أن“ميدار” تُعد المنصة الرئيسية لكبار المستثمرين وشركات التطوير العقارى سواء من مصر أو خارجها بمختلف التخصصات لتطوير مشروعاتهم بما يعزز النمو والتطور فى مدن“ميدار” وهما“مستقبل سيتى ومدى”.

ويقام سيتى سكيب مصر 2024 على مساحة أكثر من 40 ألف متر مربع فى أربع قاعات وتضم أكثر من 80 مطوراً يعرضون أحدث المشاريع فى العقارات التجارية والسكنية.

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