جريليش: يسعدني اللعب إلى جوار هالاند في مانشستر سيتي

(MENAFN
- Al-Bayan)
اثنى جاك جريليش نجم مانشستر سيتي على زميله النرويجي الشاب إيرلينج هالاند بعد أن أحرز هدفي الفوز 2 /1 على برينتفورد أمس السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويتصدر هالاند قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد تسعة أهداف، ووصل لحاجز 99 هدفا مع سيتي.
ورغم الحالة النفسية السيئة التي يعيشها هالاند بعد وفاة صديق العائلة المقرب إيفار إيجا عن عمر يناهز 59 عاما، فقد أظهر القناص النرويجي مرة أخرى جودته الفريدة، حيث سجل هدفين في الشوط الأول لمساعدة مانشستر سيتي على قلب النتيجة بعدما تقدم برينتفورد في أول 22 ثانية فقط ، والمساهمة في تحقيق رابع انتصار على التوالي
في الدوري.
وقال جريليش "أظهر الهدف الثاني ما هو عليه، لقد استخدم جسده جيدا وقام بإنهاء رائع".
وأضاف "إنه لمن دواعي سروري اللعب معه وآمل أن يتمكن من الاستمرار".
ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن جريليش قوله "لقد بدأت ثلاث أو أربع مباريات متتالية الآن مع النادي والمنتخب، وبدأت أشعر وكأنني أستعيد قوتي".
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