جريليش: يسعدني اللعب إلى جوار هالاند في مانشستر سيتي



اثنى جاك جريليش نجم مانشستر سيتي على زميله النرويجي الشاب إيرلينج هالاند بعد أن أحرز هدفي الفوز 2 /1 على برينتفورد أمس السبت في الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر هالاند قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد تسعة أهداف، ووصل لحاجز 99 هدفا مع سيتي.

ورغم الحالة النفسية السيئة التي يعيشها هالاند بعد وفاة صديق العائلة المقرب إيفار إيجا عن عمر يناهز 59 عاما، فقد أظهر القناص النرويجي مرة أخرى جودته الفريدة، حيث سجل هدفين في الشوط الأول لمساعدة مانشستر سيتي على قلب النتيجة بعدما تقدم برينتفورد في أول 22 ثانية فقط ، والمساهمة في تحقيق رابع انتصار على التوالي

في الدوري.

وقال جريليش "أظهر الهدف الثاني ما هو عليه، لقد استخدم جسده جيدا وقام بإنهاء رائع".

وأضاف "إنه لمن دواعي سروري اللعب معه وآمل أن يتمكن من الاستمرار".

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن جريليش قوله "لقد بدأت ثلاث أو أربع مباريات متتالية الآن مع النادي والمنتخب، وبدأت أشعر وكأنني أستعيد قوتي".