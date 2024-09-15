نوير : سعيد بالانضمام إلى صفوف المشجعين عقب اعتزال اللعب الدولي

أعرب المخضرم مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ عن سعادته بتحوله لصفوف المشجعين عقب اعتزال اللعب الدولي مع ألمانيا.

وقال نوير لشبكة "سكاي" اليوم الأحد بشأن كيفية متابعته مؤخرا لمباراتي الماكينات أمام المجر وهولندا في دوري أمم أوروبا "كان الأمر رائعا كمشجع، لم أضطر إلى التوقف عن اللعب لأنني كنت حزينًا على ذلك، أنا سعيد لفريقنا عندما نلعب جيدًا ونحقق النجاح".

وأضاف "أنا مشجع للفريق وكان من الرائع مشاهدة المباراتين".

وقرر نوير اعتزال اللعب الدولي عقب الخروج من دور الثمانية ليورو 2024 في ألمانيا، وذلك بعد خوضه 124 دولية.

لكن نوير أكد أنه يتطلع لزيارة المنتخب الوطني قريبا، إن أمكن خلال مواجهة هولندا في ميونخ يوم 14 أكتوبر المقبل في دوري أمم أوروبا.

وأوضح "أتطلع لرؤية كل الوجوه المألوفة".