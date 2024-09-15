مغربية لم تتحقق أمانيها فاحرقت ضريحاً

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أضرمت مغربية النار في "ضريح سيدي قاسم بوعسرية" أحد أشهر أضرحة شمال غرب المغرب، بعد ترددها عليه لمدة طويلة.
وفتحت السلطات الأمنية تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث ودوافع المرأة يوم الجمعة، ويُتوقع أن
تحاكم بتهمة إضرام النار في منشأة عامة.
وحسب روايات تداولها
أهل المنطقة، فإن السيدة أحرقت الضريح بعد أن فقدت الأمل في تحقيق أمانيها حسب ما قالت خلال التحقيقات.
وأدان رواد مواقع التواصل الحادثة، فيما سخر آخرون من
تصرف السيدة.
وأثارت الحادثة دهشة سكان المنطقة باعتبار ضريح "سيدي قاسم بوعسرية"
أحد المعالم التاريخية المهمة في الإقليم.
MENAFN15092024000151011027ID1108675589
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.