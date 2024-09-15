مغربية لم تتحقق أمانيها فاحرقت ضريحاً

MENAFN - Khaberni) خبرني - أضرمت مغربية النار في "ضريح سيدي قاسم بوعسرية" أحد أشهر أضرحة شمال غرب المغرب، بعد ترددها عليه لمدة طويلة.

وفتحت السلطات الأمنية تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث ودوافع المرأة يوم الجمعة، ويُتوقع أن

تحاكم بتهمة إضرام النار في منشأة عامة.

وحسب روايات تداولها

أهل المنطقة، فإن السيدة أحرقت الضريح بعد أن فقدت الأمل في تحقيق أمانيها حسب ما قالت خلال التحقيقات.

وأدان رواد مواقع التواصل الحادثة، فيما سخر آخرون من

تصرف السيدة.

وأثارت الحادثة دهشة سكان المنطقة باعتبار ضريح "سيدي قاسم بوعسرية"

أحد المعالم التاريخية المهمة في الإقليم.