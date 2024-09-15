مبابي: أستمتع بالشراكة مع فينيسيوس وأتطلع لدوري الأبطال

أكد القناص الفرنسي الشاب كيليان مبابي أنه يتطور بعد الأخرى مع فريقه منذ انضمامه إليه عقب انتهاء عقده مع

باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وساهم مبابي في تحقيق ريال مدريد أول انتصار خارج ملعبه في الإسباني هذا الموسم بالتغلب على مضيفه ريال سوسيداد بنتيجة 2/صفر ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة، مساء السبت.

سجل فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي هدفي الفريق المدريدي في الدقيقتين 58 و75 من ركلتي جزاء.

وكان الفريق الملكي تعثر بتعادلين خارج ملعبه أمام ريال مايوركا ولاس بالماس في أول أربع جولات ليفقد أربع نقاط مبكرا في مشواره للدفاع عن اللقب.

ورغم فوزه فإن ريال مدريد واجه صعوبة بالغة أمام ريال سوسيداد الذي عانده الحظ كثيرا على مدار الشوطين حيث تصدى القائم والعارضة لثلاث فرص للثنائي لوكا سوزيتش وشيرالدو بيكر.

وحافظ ريال مدريد

على سجله خاليا من الهزائم وحقق فوزه الثالث ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد سوسيداد عند أربع نقاط في المركز السادس عشر.

وقال مبابي "في كل مباراة أفهم بشكل أفضل ما يحتاجه الفريق وزملائي والمدرب".

وأضاف "لقد فهمنا أن المباراة ستكون صعبة وفي النهاية فزنا، لقد عانينا قليلاً لأننا لعبنا ضد فريق جيد، علينا أن نواصل الفوز بالمزيد من المباريات للوصول إلى المكان الذي نريد الوصول إليه".

ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن مبابي قوله "محظوظ بالشراكة مع فينيسيوس جونيور... نبحث عن بعضنا في التدريبات لصناعة هذه الشراكة ومساعدة الفريق".

وتابع "إنه لاعب رائع وأنا سعيد باللعب معه في ريال مدريد، المهم هو الأهداف وليس من ينفذ ركلة الجزاء".

وعن ظهوره الأول بقميص ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، قال هداف منتخب فرنسا ""سيكون مهماً جداً، لقد أتيت إلى ريال مدريد للاستمتاع بهذا النوع من الأمسيات كما قلت في اليوم الأول، أنا في حالة تركيز، نريد الفوز في مباراتنا الأولى للبدء بشكل جيد لأن دوري الأبطال شهد تغييرات مع نظامه الجديد".

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