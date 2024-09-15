ماكس إيبرل: يجب على كرة القدم الألمانية أن تكون ممتنة لموسيالا



قال ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني لشؤؤن الرياضة، إن الألمانية ينبغي أن تكون ممتنة لوجود مثل جمال موسيالا بعد انتقادات وجهها له المعلق التلفزيوني ولاعب الوسط السابق ديتمار هامان.

وقال إيبرل في تصريحات تلفزيونية اليوم الأحد: "يجب أن نكون ممتنين لوجود مثل هذا اللاعب في الألماني، والذي يلعب أيضا لمنتخب ألمانيا".

أضاف إيبرل "لا أعتقد أن هناك رأيين. جمال يتحدث عن نفسه، وكفاءته تتحدث عن نفسها".

وكان هامان كتب في عموده لشبكة (سكاي) التلفزيونية يوم الأربعاء الماضي أن موسيالا "لاعب فردي" و"غير جماعي" ولا يجعل اللاعبين من حوله أفضل.

أشار هامان إلى أنه إذا كان بإمكان بايرن مبادلة موسيالا بفلوريان فيرتز، لاعب باير ليفركوزن، فعليه أن يفعل ذلك في أقرب وقت ممكن.

وكان كريستوف فرويند، المدير الرياضي لبايرن، قال أول أمس الجمعة إن تصريحات هامان "سخيفة وبعيدة عن الواقع".

ويرتبط موسيالا بعقد مع بايرن حتى يونيو 2026، وبحسب مسؤولي النادي فإنهم يجرون بالفعل محادثات لتمديد عقده الحالي.

كشف إيبرل "لقد تحدثنا مع بعضنا البعض لعدة أشهر. سنجلس معا، وسنتحدث. وسنفعل ذلك في سلام".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز