Sunday, 15 September 2024 09:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ماكس إيبرل: يجب على كرة القدم الألمانية أن تكون ممتنة لموسيالا

9/15/2024 10:00:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


قال ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني لشؤؤن الرياضة، إن كرة القدم الألمانية ينبغي أن تكون ممتنة لوجود لاعب مثل جمال موسيالا بعد انتقادات وجهها له المعلق التلفزيوني ولاعب الوسط السابق ديتمار هامان.

وقال إيبرل في تصريحات تلفزيونية اليوم الأحد: "يجب أن نكون ممتنين لوجود مثل هذا اللاعب في الدوري الألماني، والذي يلعب أيضا لمنتخب ألمانيا".

أضاف إيبرل "لا أعتقد أن هناك رأيين. جمال يتحدث عن نفسه، وكفاءته تتحدث عن نفسها".

وكان هامان كتب في عموده لشبكة (سكاي) التلفزيونية يوم الأربعاء الماضي أن موسيالا "لاعب فردي" و"غير جماعي" ولا يجعل اللاعبين من حوله أفضل.

أشار هامان إلى أنه إذا كان بإمكان بايرن مبادلة موسيالا بفلوريان فيرتز، لاعب باير ليفركوزن، فعليه أن يفعل ذلك في أقرب وقت ممكن.
وكان كريستوف فرويند، المدير الرياضي لبايرن، قال أول أمس الجمعة إن تصريحات هامان "سخيفة وبعيدة عن الواقع".

ويرتبط موسيالا بعقد مع بايرن حتى يونيو 2026، وبحسب مسؤولي النادي فإنهم يجرون بالفعل محادثات لتمديد عقده الحالي.
كشف إيبرل "لقد تحدثنا مع بعضنا البعض لعدة أشهر. سنجلس معا، وسنتحدث. وسنفعل ذلك في سلام".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN15092024000110011019ID1108675578

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث