جعفر حسان يغرد بعد تكليفه

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -غرد رئيس الوزراء المكلف جعفر حسان لاول مرة على حسابه بموقع ( x ) بعد ساعات من صدور الارادة الملكية السامية بتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لرئيس الوزراء المستقيلة حكومته بشر الخصاونة.
وتاليا نص التغريدة:
"شرّفني سيدي جلالة الملك اليوم بتكليفي بتشكيل حكومة جديدة. أدرك أن العمل العام شرف عظيم وأمانة غالية ومسؤولية كبيرة نؤديها بكل ضمير أمام الله، وستعمل الحكومة بكل طاقتها لخدمة الأردن والأردنيين، وتنفيذ ما ورد في كتاب التكليف السامي، وفق برنامج واضح أساسه العمل المخلص الجاد".
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