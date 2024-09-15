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جعفر حسان يغرد بعد تكليفه

9/15/2024 10:00:03 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -غرد رئيس الوزراء المكلف جعفر حسان لاول مرة على حسابه بموقع ( x ) بعد ساعات من صدور الارادة الملكية السامية بتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لرئيس الوزراء المستقيلة حكومته بشر الخصاونة.


وتاليا نص التغريدة:


"شرّفني سيدي جلالة الملك اليوم بتكليفي بتشكيل حكومة جديدة. أدرك أن العمل العام شرف عظيم وأمانة غالية ومسؤولية كبيرة نؤديها بكل ضمير أمام الله، وستعمل الحكومة بكل طاقتها لخدمة الأردن والأردنيين، وتنفيذ ما ورد في كتاب التكليف السامي، وفق برنامج واضح أساسه العمل المخلص الجاد".


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